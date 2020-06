Atiende Salud Sonora a lesionados en accidente carretero

Compartir ! tweet





Bácum, Sonora, junio 18 de 2020. La Secretaría de Salud, a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), atendió el reporte de volcamiento de un camión de pasajeros en el municipio de Bácum, del que resultaron 13 lesionados que ya están siendo atendidos, informó Jorge Vega Soto.El responsable estatal de Atención Prehospitalaria del CRUM indicó que se activaron de inmediato los protocolos de atención, y acudieron al lugar del accidente seis unidades, cuatro de Cruz Roja, una ambulancia de Bomberos, una Roman Star de servicio particular y un carro de rescate de Bomberos.Detalló que en el accidente, ocurrido en la Calle 900 entre 15 y 17 del referido municipio en el que participó un camión particular que transportaba personal de un campo agrícola, un total de 13 pasajeros resultaron lesionados, 9 de los cuales fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Obregón y 4 al IMSS.Explicó que según reportes de los cuerpos de emergencias locales, no se aprecian lesiones visiblemente serias en los pasajeros, sin embargo, se realizarán más estudios para descartar posibles lesiones internas o complicaciones.Vega Soto mencionó que al momento del incidente se activaron los protocolos de “Accidentes de Múltiples Víctimas”, por lo que de inmediato se notifica a los nosocomios y cuerpos de emergencias prehospitalarias locales, con la finalidad de estar preparados en caso de requerir apoyo en la derivación de los pacientes.