Cambiarán forma de contar muertes

El informar que ya se trabaja en una nueva metodología que permita incorporar datos de fallecimientos por covid-19 que por diversas razones no se han podido registrar, la Secretaría de Salud señaló que México reportó 19 mil 80 defunciones debido a la ocurrencia de 770 nuevos decesos por coronavirus.De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que hasta el pasado 10 de junio tenía registradas 957 muertes y no todas han sido sumadas al conteo nacional.Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se trabaja en la recuperación de la información de “la carga no observable de mortalidad”.Será un trabajo conjunto para todo el país, donde participará la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Inegi, el Registro Nacional de Población y el gobierno de la Ciudad de México.Explicó que actualmente hay casos que no se contabilizan porque no se les pudo realizar la prueba de covid-19 o porque fallecieron en su casa.Vamos a tener una reconciliación de información de lo que es directamente observable por los sistemas de Salud y lo que se puede observar y documentar por otras vías complementarias”, explicó.