Entregan paquetes escolares y apoyos a familias, como parte del Pacto Para Que Siga Sonora

Hermosillo, Sonora, junio 17 de 2020.- El lugar de las niñas, niños y adolescentes de Sonora es en casa o en las escuelas, donde están protegidos y se preparan para el futuro, coincidieron en señalar Karina Zárate Félix, directora general de DIF Sonora y Alejandro Elizalde Lizárraga, subsecretario de Promoción al Empleo y Productividad, al conmemorar el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, con la entrega de mochilas, paquetes escolares y vales de despensa a familias vulnerables.Para celebrar la fecha, la Secretaría del Trabajo, a cargo de Horacio Valenzuela Ibarra, y el DIF estatal, contaron con la donación de empresarios de distintos sectores de la entidad, que atendiendo el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al Pacto Para Que Siga Sonora, por lo que, en un evento simbólico se llevó a cabo la entrega de más de mil 200 mochilas, así como vales de despensa de Súper del Norte, para que, iniciado el siguiente ciclo escolar niñas, niños y adolescentes cuenten con herramientas necesarias para seguir su educación y no tengan que salir de casa para adquirirlas."Gracias a las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich con empresarios, se consiguió que se donaran más de mil 200 mochilas, las cuales se van a repartir en el marco de la conmemoración del Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, que fue el 12 de junio; el lugar de los niños en casa, no en los centros de trabajo, es en la escuela, que se preparen con las mejores herramientas, para cuando tengan la edad necesaria entren al ámbito laboral", indicó Elizalde Lizárraga quien acudió en representación de Valenzuela Ibarra.En su mensaje, la directora general de DIF Sonora, Karina Zárate Félix, resaltó que este tipo de fechas se conmemoran trabajando por el bienestar de las niñas y niños sonorenses, para evitar que ellos estén en los centros de trabajo y garantizar que se protejan sus derechos elementales."La gobernadora Pavlovich nos ha pedido celebrar las fechas con acciones específicas, y esta no puede ser la excepción, el Día Mundial por la Erradicación del Trabajo Infantil, desde que se inició la administración hemos trabajado en conjunto por erradicar el trabajo infantil en nuestro estado, por encontrar la firma en que nuestras niñas, niños y adolescentes que no están en edad de trabajar se encuentren en plenitud de sus derechos, se encuentren en sus hogares, se encuentren en sus familias, se encuentren en las escuelas", señaló.En la entrega de estos paquetes de apoyo a la infancia, participaron, además, Wenceslao Cota Amador, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora y María de Guadalupe Olvera Tapia, subsecretaria del Trabajo.Los funcionarios agradecieron puntualmente la valiosa aportación de los empresarios Pablo Bórquez Almada, Marco Antonio Llano Zaragoza, José Manuel Merino Madrid (Corporativo YAZAKI), Jorge Mazón Salazar (AOANS), Gilberto Salazar Escoboza, José Carlos Ruibal Zaragoza (FANOSA), Luis Felipe Seldner (Maquilas Tetakawi), Saúl Rojo Valenzuela, Alfredo Ortega (MOLYMEX), Javier Bours Castelo, Servando Carbajal (Corporativo del Norte), Arturo Fernández Díaz González (COPARMEX, Sonora).Así también de Gerardo Vázquez Falcón (INDEX), Gabriel Zepeda Vásquez (CANACINTRA); Héctor Manuel Aello Valenzuela, Guillermo Javier Uribe Souza (Corporativo Flex, S.L. R. C.), Guillermo del Río (Corporativo Flex, S.L.R.C.), Luis Carlos Valencia (S.L.R.C.), Alberto Vanegas Burke (Caborca), Florencio Rivera Avilés (Caborca), Adolfo Murrieta (Caborca), Gildardo González (Caborca), Carlos Prandini (Caborca), Luis Amador Loya Ruiz (Leoni), Rodolfo Lizárraga Gaxiola, Luis Zaragoza Ojeda (Asociación de Maquiladoras APSON), Fernando Ruiz Coronado y Francisco Alejandro León.