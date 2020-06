Despliega IMSS a nivel nacional a 16 mil 452 profesionales de la salud para hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19

Compartir ! tweet





Con un despliegue a nivel nacional de 16 mil 452 profesionales de la salud en 185 hospitales y seis unidades médicas de expansión, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 y mantiene estrecha vigilancia a los pacientes internados.El IMSS se encuentra en su respuesta máxima de atención médica en las principales ciudades del país con mayor carga de la enfermedad y densidad demográfica para enfrentar la pandemia, afirmó el doctor Raúl Peña Viveros, coordinador de Atención Integral de Segundo Nivel del Seguro Social.Para este propósito, precisó que el Instituto desplegó en todo el país a dos mil 342 médicos urgenciólogos, mil 320 internistas, 577 intensivistas y 235 epidemiólogos. Además de un gran número de médicos no familiares, familiares, generales y médicos residentes, siempre apoyados y trabajando conjuntamente con el personal de enfermería.También se sumaron a esta tarea 483 inhaloterapistas, 9 mil 533 enfermeras generales y mil 962 enfermeras intensivistas, de esta manera no sólo se hace frente a la emergencia sanitaria, sino también se mantiene una estrecha vigilancia a los pacientes hospitalizados.Se destaca también la participación de cientos de trabajadores de la salud voluntarios que han acudido de diferentes estados de la Republica para el apoyo a los hospitales de mayor demanda en la zona metropolitana de la Ciudad de México.El doctor Peña Viveros explicó que en el tema de recursos humanos se planteó por parte del IMSS el concepto de Equipo COVID, el cual posteriormente se generalizó en todo el sistema de salud.“Esta estrategia consistió en la integración de diferentes médicos especialistas y no especialistas en la atención de un determinado número de camas hospitalarias”, dijo.Abundó que actualmente el Instituto cuenta con 3 mil 879 Equipos COVID que brindan atención especializada los siete días de la semana y 24 horas al día, este apego médico puede observarse en los 185 hospitales dispuestos para atender a los pacientes con esta enfermedad.El especialista del IMSS precisó que este grupo piramidal se compone por un médico líder, tres generales o especialistas y seis enfermeras auxiliares y generales, quienes tienen a su cargo en promedio 24 personas con la enfermedad del coronavirus.Explicó que el médico líder es especialista en Medicina Interna, Urgencias, Infectología, Cuidados Intensivos, Anestesiología o Neumología, es el encargado de dirigir las intervenciones y acciones que se llevan a cabo con el paciente, así como algunas maniobras de acceso vascular, intubación y condiciones terapéuticas que requieran.Raúl Peña Viveros indicó que para brindar la atención especializada que se requiere, el Instituto ha dotado de los insumos necesarios y Equipos de Protección Personal (EPP) para la atención de pacientes COVID, además de capacitación al personal de salud y de apoyo, medidas de higiene, aislamiento y protección.“La capacitación ha sido un elemento muy relevante para el apego a los estándares esperados, se han capacitado a miles de trabajadores de la salud, personal administrativo y proveedores relacionados con la prestación del servicio de salud”, refirió.En cuanto a la distribución y movilidad de los Equipos COVID, el especialista refirió que esto dependerá de la tasa de ataque de la enfermedad, es decir, en los hospitales donde se concentre una población mayor y se tenga la necesidad de brindar atención especializada estos grupos se desplazarán a esas unidades.“Hoy, no existen niveles de atención en el IMSS, no existe un segundo o tercer nivel para atender a los pacientes que están muy graves por el COVID es un solo conjunto que trabajan en lo mismo en su máxima expresión. El IMSS formó un gran ejército donde destacan la valentía, la fuerza y la voluntad para hacer frente a esta epidemia”, concluyó.