Confirma Secretaría de Salud 179 casos y 35 fallecimientos más por Covid-19

Hospitales privados se encuentran saturados en Sonora y varios del sector público presentan alta ocupación

Hermosillo, Sonora, junio 16 de 2020. Al cumplirse tres meses de que se registrara el primer caso de Covid-19 en la entidad, este martes, la Secretaría de Salud en Sonora confirmó 179 nuevos casos y 35 fallecimientos más por esta enfermedad, con lo que el estado alcanza una cifra de 467 defunciones y un total de 5 mil 241 casos desde el inicio de la pandemia.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, llamó a las y los sonorenses a permanecer el mayor tiempo posible en casa en los próximos días, principalmente en las festividades del Día del Padre, para que con la participación de todas y todos, Sonora pueda alcanzar el color naranja en el semáforo federal.

“Para que esta cruzada por la corresponsabilidad sea todos lo efectiva que queremos, necesitamos tener paciencia, conciencia y muy buena memoria, por eso te pido de tu apoyo, primero es necesaria la paciencia para entender que a este virus le queda rato y tendremos que aprender a vivir protegiéndonos y autocuidándonos, conciencia para entender que mientras no haya vacuna, la solidaridad será lo más importante, no tomemos el Quédate en Casa, el aislamiento social y las medidas de autocuidado como si fueran un castigo”, aseveró.

El secretario de Salud añadió que se encuentran en riesgo máximo de saturación, en Hermosillo, el hospital del IMSS con 79% de camas ocupadas, el Hospital Chávez, se encuentra al 95% y el del ISSSTE al 94%, con disponibilidad de una sola cama; en Cajeme, el Hospital del IMSS está al 86% de su capacidad, el Hospital López Mateos del ISSSTESON está a un 70%; en Nogales, el IMSS está al 87% y en el hospital ISSSTESON hay solo 3 camas disponibles; en San Luis Río Colorado, en el hospital de la Secretaría de Salud la ocupación está al 80% y en el IMSS no hay camas disponibles. Los hospitales privados de Sonora también se encuentran a su máxima capacidad.

De manera virtual, correspondió al doctor Juan Antonio López Rivera, director del Hospital General de Nogales, dar a conocer que los 35 fallecimientos reportados este día, ocurrieron en 12 mujeres y 23 hombres, de entre 32 y 89 años de edad.

“11 de ellos son residentes de Cajeme, 10 de San Luis Río Colorado, 6 de Hermosillo, 4 de Nogales; 1 de Agua Prieta, 1 de San Ignacio Río Muerto, 1 de Guaymas y 1 de Sahuaripa; iniciaron síntomas entre el 9 de mayo y el 6 de junio y fallecieron entre el 4 y el 16 de junio”, comentó.

Además, con los 179 casos confirmados se acumulan 5 mil 241 en total, ocurridos en 94 mujeres y 85 hombres; 61 de ellos, residentes de Hermosillo, 49 de Cajeme, 35 de San Luis Río Colorado, 13 de Guaymas, 12 de Nogales, 3 de Nacozari, 2 de San Miguel de Horcasitas, mientras que de Caborca, Benito Juárez, Etchojoa y Agua Prieta es uno de cada uno.

Entre ellos, se registró un caso pediátrico, en una niña de 1 año de edad que vive en Benito Juárez, con la que se acumulan 52 casos de este tipo, asimismo, se confirmó un caso de una mujer embarazada residente de Hermosillo, con lo que se alcanza la cifra de 46 casos en embarazadas.

El secretario de Salud mencionó que la Cruzada por la Corresponsabilidad empieza desde casa, con la familia y cada uno de sus integrantes, para que desde sus acciones individuales se pueda cambiar el color de Sonora en el semáforo federal y más rápido se puedan reanudar otras actividades.

“De aquí al viernes es muy importante seguir guardando distancia, usar el cubrebocas y lavarse las manos con frecuencia, de aquí al viernes es muy importante que evites cualquier salida innecesaria, evita los lugares con mucha gente”, señaló.

Casos Covid-19 en Sonora: 5,241 casos confirmados y 467 defunciones

Defunciones registradas el 16 de junio: 35

Cajeme: 11

San Luis Río Colorado: 10

Hermosillo: 6

Nogales: 4

Agua Prieta: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Guaymas: 1

Sahuaripa: 1

Mujeres: 12

Hombres: 23

Institución Médica

IMSS: 17

Secretaría de Salud: 14

Isssteson: 4

Casos confirmados el 16 de junio: 179

Hermosillo: 61

Cajeme: 49

San Luis Río Colorado: 35

Guaymas: 13

Nogales: 12

Nacozari: 3

San Miguel de Horcasitas: 2

Caborca: 1

Benito Juárez: 1

Etchojoa: 1

Agua Prieta: 1

Mujeres: 94

Hombres: 85

Institución Médica

Secretaría de Salud: 75

IMSS: 64

Isssteson: 20

Issste: 18

Sedena: 2

Acumulados

Defunciones: 467

Cajeme: 109

San Luis Río Colorado: 94

Hermosillo: 80

Nogales: 68

Navojoa: 35

Guaymas: 16

Caborca: 13

Agua Prieta: 9

Magdalena: 8

Benito Juárez: 6

Huatabampo: 5

Etchojoa: 4

Sáric: 2

San Ignacio Río Muerto: 2

Gral. Plutarco Elías Calles: 2

Cananea: 2

Altar: 2

Cumpas: 1

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Puerto Peñasco: 1

Empalme: 1

Fronteras: 1

Santa Ana: 1

Carbó: 1

Sahuaripa: 1

Bácum: 1

Mujeres: 196

Hombres: 271

Institución Médica

IMSS: 213

Secretaría de Salud: 208

Isssteson: 29

Issste: 14

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 5,241

Hermosillo 1,736 que representan 33% del total (municipio con mayor incidencia)

Cajeme: 988 que representan 19% del total.

Nogales: 785 que representan 15% del total

San Luis Río Colorado: 657 que representan 12% del total

Navojoa: 243

Caborca: 172

Guaymas: 146

Agua Prieta: 108

Cananea: 51

Magdalena: 49

Huatabampo: 46

Nacozari de García: 30

Gral. Plutarco Elías Calles: 27

Santa Ana: 27

Etchojoa: 23

Altar: 16

Pitiquito: 16

Benito Juárez: 14

Puerto Peñasco: 13

San Miguel de Horcasitas: 12

Empalme: 11

Bácum: 10

Sahuaripa: 8

Ures: 6

Álamos: 5

Sáric: 4

Quiriego: 4

San Ignacio Río Muerto: 4

Cumpas: 3

Bavispe: 3

Trincheras: 2

Fronteras: 2

Benjamín Hill: 2

Bacerac: 2

Opodepe: 2

Baviácora: 2

Arizpe: 2

Villa Pesqueira: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Ónavas: 1

Carbó: 1

Oquitoa: 1

Ímuris: 1

Aconchi: 1

Cucurpe: 1

Naco: 1

Mujeres: 2,554

Hombres: 2,687

Institución Médica

Secretaría de Salud: 2,776

IMSS: 1,528

Isssteson: 588

Sedena: 199

Issste: 145

Semar: 5

Casos estudiados: 9,329

Descartados: 4,088

Dados de alta: 529

Cuadro leve: 3,782

Hospitalizados: 463

Estables: 103

Graves: 299

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 61