Realidad del covid-19 rebasa proyecciones; contagios siguen al alza

Se cumplen 12 semanas —tres meses— de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, proyectara que “la epidemia (por covid-19) puede durar cuando menos 12 semanas”. Ayer, en Tlaxcala, afirmó que la enfermedad “seguirá activa por años”.1,701 contagios de covid-19 por día, en promedio, se han dado en los últimos tres meses. Hasta ayer sumaban 154 mil 863La suma de contagios y muertes por coronavirus hechas públicas ayer por el mismo funcionario de la Secretaría de Salud, con 154 mil 863 contagios y 18 mil 310 muertes, muestra que la estimación hecha tres meses atrás por el epidemiólogo López-Gatell quedó rebasada, porque cada día sigue al alza.El 17 de marzo pasado, cuando López-Gatell hizo esa proyección en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, había 93 personas contagiadas (el primer fallecimiento por covid-19 se registró al día siguiente). Con el total de los contagiados hasta ayer, el promedio de personas infectadas en estas 12 semanas es de mil 701 por día, 12 mil 905 por semana y 51 mil 621 por mes. Y de muertos: 201 por día, mil 525 por semana y seis mil 103 por mes.Horas más tarde de la proyección de López-Gatell, en la conferencia sobre el coronavirus, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, apuntaló la proyección de su colega: “Lo que hemos calculado, y ya también lo hemos descrito, es el tiempo que dure la curva epidémica, ya hemos dicho que al menos son 12 semanas lo que tenemos estimado como cálculo, pero también estamos conscientes que esto se puede prolongar”.8,000 fallecidos fue la primera cifra que previó la Secretaría de Salud. Posteriormente, ajustó su cálculo a 35 mil muertesA la proyección desfasada sobre la duración de la epidemia se suma el resultado del segundo reporte Implicaciones políticas y sociales de la pandemia covid-19 en México, de Integralia Consultores.En su reporte, hecho público el domingo pasado, Integralia afirma que la Secretaría de Salud “ha fallado la estimación del pico de la pandemia, calculado originalmente para el 8-10 de mayo; ha fallado la estimación de fallecimientos, calculados originalmente en 6-8 mil, luego ajustados a 30-35 mil. La cifra esperada es mucho mayor".Otras de las estimaciones en las que López-Gatell ha caído en contradicción es, por ejemplo, el uso de cubrebocas, el cual, dijo, no servía de nada, cuando en realidad ha sido señalado como útil para evitar contagiarse y contagiar.También ha sostenido que no es necesario hacer pruebas, mientras que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y hasta el mismo Gobierno de la Ciudad de México pondrá en marcha un programa en ese sentido.6,103 decesos a causa del coronavirus, en promedio, se han registrado, en los últimos tres meses en nuestro paísHace tres meses, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, López-Gatell dijo: "hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas y luego empezó a descender, no necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios serológicos… entonces, ya vendrá el momento en que se esclarecerá cuál fue la fuerza principal que permitió, en el caso chino, el extinguir la epidemia, pero lo cierto es que se extinguió o está en vías ya de salida y que duró aproximadamente 12 semanas, tres meses, durante todo este pico inicial o proceso inicial".Hace tres días, en la conferencia sobre el coronavirus en Palacio Nacional, López-Gatell habló de que la pandemia podría durar hasta tres años, con base en los ciclos que se han presentado en otras ocasiones similares; también dijo que habría una nueva oleada de covid-19 en octubre debido a las infecciones estacionales de la época.Pero no podemos quedarnos congelados como sociedad perpetuamente, ni siquiera por tres años, eso sería incompatible con la pervivencia de la sociedad", dijo el médico.Ayer, en la conferencia presidencial celebrada en Tlaxcala, López-Gatell mencionó que desde hace 15 días había iniciado el proceso de transición hacia la nueva normalidad. "Aquí recordamos que la nueva normalidad quiere decir exactamente eso, una nueva forma de relacionarnos con un riesgo sanitario.La epidemia de covid-19 es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo, y en la medida en que siga activa tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con la fuente de contagios y, en general, con la manera en que protegemos nuestra salud"."SEGUIRÁ PRESENTE EN EL MUNDO"La pandemia de covid-19 estará presente varios años en el mundo, aseguró ayer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.El funcionario participó en la rueda de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tlaxcala.La epidemia de covid-19 es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo.En la medida en que siga activa, debemos tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con la fuente de contagios y, en general, con la manera en que protegemos nuestra salud", explicó López-Gatell.Reiteró que la transición hacia la llamada nueva normalidad servirá para aprender una nueva forma de relacionarnos con el riesgo sanitario.Es por esto que en este planteamiento de la nueva normalidad destacamos la importancia de que cada uno de los miembros de la sociedad incorpore elementos básicos de higiene y prácticas de disminución de riesgos para que podamos incorporarnos a actividades sustantivas de nuestra vida pública, pero manteniendo un riesgo bajo", insistió al presentar el reporte denominado Pulso de la Salud.