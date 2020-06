Sonora rebasa los 5 mil casos de Covid-19

Compartir ! tweet





Se registran 15 fallecimientos y 99 casos nuevos

Hermosillo, Sonora, junio 15 de 2020. Con los 99 casos nuevos de Covid-19 reportados hoy por la Secretaría de Salud y los 15 fallecimientos registrados este lunes, Sonora rebasó la cifra de los 5 mil contagios y acumuló 432 defunciones en la entidad por esta enfermedad.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, informó que un desajuste ocurrido en el termociclador del Laboratorio Estatal de Salud impidió que se realizara la corrida vespertina de análisis de muestras, por lo que el informe de este día fue parcial.

Añadió que sigue en pie la Cruzada por la Corresponsabilidad, por lo que confió en que esta será la semana en la que las y los sonorenses deberá demostrar de qué están hechos, para que el próximo viernes el semáforo de Sonora cambie de rojo a naranja.

“Esta semana vamos a demostrar que (los sonorenses) lo que nos proponemos lo logramos, que cuando jalamos parejo no hay quien se nos ponga enfrente, te pido que comprendas que esta cruzada por la corresponsabilidad no es una imposición, es ante todo un llamado a la conciencia, a tu conciencia, pues de eso se trata esta cruzada, de que tomes conciencia de la gravedad del asunto, de que asumas tu responsabilidad y, lo más importante, que hagas algo al respecto”, comentó.

Durante la transmisión, Clausen Iberri estuvo acompañado por la Dra. Marisabel Apodaca, urgencióloga del Centro Regulatorio de Urgencias Médicas (CRUM), quien dio el reporte de actualización de casos Covid de esta jornada.

Informó que los 15 fallecimientos registrados este día, ocurrieron en 7 mujeres y 8 hombres, de entre 38 y 84 años de edad, residentes de Nogales y Cajeme 4 cada uno; Agua Prieta y Hermosillo 2 cada uno; Magdalena, San Luis Río Colorado y Altar 1 cada uno.

“Iniciaron síntomas entre el 13 y el 29 de mayo y fallecieron entre el 4 y el 11 de junio, con lo que se acumulan 432 defunciones en Sonora”, comentó.

Además, con los 99 casos confirmados Sonora llega a 5 mil 062 en total. Estos ocurrieron en 57 mujeres y 42 hombres de entre 15 y 83 años; 36 de ellos, son residentes de San Luis Río Colorado, 22 de Nogales, 18 de Hermosillo, 12 de Cajeme, 3 de Agua Prieta, 3 de Guaymas, 2 de Navojoa, mientras que de Empalme, Caborca y Naco 1 cada uno.

Detalló que a la fecha se mantienen 51 casos pediátricos y se confirmó un caso de una mujer embarazada residente de Hermosillo, con el que se acumulan 45 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

El secretario de Salud agregó que municipios como Hermosillo, Puerto Peñasco, Álamos y Cananea están cumpliendo con su parte, pero para lograr bajar los contagios se requiere de toda la población trabajando en bajar la movilidad quedándose en casa y observando las medidas de autocuidado.

“Si todos cumplimos nuestra parte le vamos a ganar más pronto al Coronavirus: ¡Por supuesto que todo esto va a pasar!, pero va a pasar más rápido si todas y todos trabajamos en equipo, éntrale con todo al reto de cambiar el semáforo a color naranja, que nadie te diga que no se puede”, puntualizó.

Casos Covid-19 en Sonora: 5,062 casos confirmados y 432 defunciones

Defunciones registradas el 15 de junio: 15

Nogales: 4

Cajeme: 4

Agua Prieta: 2

Hermosillo: 2

Magdalena: 1

San Luis Río Colorado: 1

Altar: 1

Mujeres: 7

Hombres: 8

Institución Médica

IMSS: 7

Secretaría de Salud: 6

Isssteson: 1

Issste: 1

Casos confirmados el 15 de junio: 99

San Luis Río Colorado: 36

Nogales: 22

Hermosillo: 18

Cajeme: 12

Agua Prieta: 3

Guaymas: 3

Navojoa: 2

Empalme: 1

Caborca: 1

Naco: 1

Mujeres: 57

Hombres: 42

Institución Médica

Secretaría de Salud: 60

IMSS: 24

Isssteson: 14

Sedena: 1

Acumulados

Defunciones: 432

Cajeme: 98

San Luis Río Colorado: 84

Hermosillo: 74

Nogales: 64

Navojoa: 35

Guaymas: 15

Caborca: 13

Magdalena: 8

Agua Prieta: 8

Benito Juárez: 6

Huatabampo: 5

Etchojoa: 4

Sáric: 2

Gral. Plutarco Elías Calles: 2

Cananea: 2

Altar: 2

Cumpas: 1

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Puerto Peñasco: 1

Empalme: 1

Fronteras: 1

Santa Ana: 1

Carbó: 1

Bácum: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Mujeres: 184

Hombres: 248

Institución Médica

IMSS: 196

Secretaría de Salud: 194

Isssteson: 25

Issste: 14

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 5,062

Hermosillo 1,675 contagios, por lo que es el municipio con mayor incidencia con 33% del total.

Cajeme: 939 que representan 19% del total.

Nogales: 773 que representan 15% del total.

San Luis Río Colorado: 622 que representan 12% del total.

Navojoa: 243

Caborca: 171

Guaymas: 133

Agua Prieta: 107

Cananea: 51

Magdalena: 49

Huatabampo: 46

Nacozari de García: 27

Gral. Plutarco Elías Calles: 27

Santa Ana: 27

Etchojoa: 22

Altar: 16

Pitiquito: 16

Benito Juárez: 13

Puerto Peñasco: 13

Empalme: 11

Bácum: 10

San Miguel de Horcasitas: 10

Sahuaripa: 8

Ures: 6

Álamos: 5

Sáric: 4

Quiriego: 4

San Ignacio Río Muerto: 4

Cumpas: 3

Bavispe: 3

Trincheras: 2

Fronteras: 2

Benjamín Hill: 2

Bacerac: 2

Opodepe: 2

Baviácora: 2

Arizpe: 2

Villa Pesqueira: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Ónavas: 1

Carbó: 1

Oquitoa: 1

Ímuris: 1

Aconchi: 1

Cucurpe: 1

Naco: 1

Mujeres: 2,460

Hombres: 2,602

Institución Médica

Secretaría de Salud: 2,701

IMSS: 1,464

Isssteson: 568

Sedena: 197

Issste: 127

Semar: 5

Casos estudiados: 9,148

Descartados: 4,086

Dados de alta: 512

Cuadro leve: 3,651

Hospitalizados: 467

Estables: 98

Graves: 304

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 65