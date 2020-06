Sigue Sonora siendo atractivo para la inversión en industria energética

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, junio 15 de 2020. Empresarios del sector energético, académico y gubernamental, coincidieron que Sonora sigue siendo atractivo para la inversión en generación de energías renovables, debido a las facilidades que ha otorgado el Gobierno del Estado y por el potencial que tiene en energía solar, eólica, así como otros sectores.

Durante el mensaje en el Foro Virtual Oportunidades del Marco Regulatorio Energético: Desarrollo para Sonora, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, dijo que este evento traerá conclusiones muy importantes para el estado, al inicio de la administración no había la experiencia en el tema y se ha desarrollado toda una cultura alrededor del tema energético, señaló.

“Si algún estado ya iba encarrilado en este sentido, creo que continúa afortunadamente con la parte privada, ha sido Sonora; el estado tiene las ventajas y la muestra han sido las inversiones que hay por 1.8 billones de dólares, de empresas de categoría mundial que le apostaron a esta inversión y que confiaron en el estado de Sonora”, subrayó.

Iván Arredondo, director de la Comisión de Energía del Estado de Sonora, comentó que aunque la Federación ha hecho cambios en medidas regulatorias sobre el tema de energías limpias, Sonora cuenta con un marco legal sólido para aprovechar el potencial de la entidad.

“Nosotros como Gobierno tenemos una perspectiva regulatoria muy importante, la ubicación estratégica del estado, estamos muy cerca de Estados Unidos quienes tienen una demanda fuerte de energía, el potencial para generar electricidad ha sido un punto atractivo para empresas privadas; Sonora es considerado uno de los mejores lugares de radiación solar, tenemos una infraestructura de gasoductos robusta, tenemos instituciones que están preparando a todos los profesionistas, ellos han hecho las carreras de energías renovables”, aseveró.

Meney de la Peza, economista especializada del ITAM, destacó que Sonora ha sido atractivo para la inversión en distintos proyectos de energía, ya que cuenta con características que pueden ser aprovechadas dada la vocación de la entidad en materia de energía solar.

“Ha sido un estado atractivo a la inversión en diferentes proyectos, de esa manera garantizar rentabilidad de inversiones, y garantizar necesidades de usuarios en periodos largos, hay que aprovechar estas características para seguir buscando mecanismos, Sonora es un estado que se ha destacado como un estado con una vocación particular para el sector energético, su PIB del sector energético ha crecido 6%, por arriba del 4% que es el nacional, es un estado que lo ha hecho bien”, indicó.

Al respecto, Daniel Salomón, representante del despacho González Calvillo, dijo que es buena oportunidad para hablar de oportunidades de negocios en Sonora, ya que tiene un sustento estable en su constitución, lo que permite hacer frente en tribunales ante cambios que se pudieran impulsar a nivel federal.

Gerardo Adame, director de desarrollo de negocios para México, Centroamérica y el Caribe de Canadian Solar, resaltó el potencial que sigue teniendo Sonora en materia de energía solar, y cómo su marco legal permite que se sigan produciendo energías limpias.

“Canadian Solar está trabajando en el estado, está por demás hablar de las características del recurso solar que existe en el estado y el atractivo que esto representa para el desarrollo de proyectos solares, eso no ha cambiado en el estado de Sonora”, destacó.

Luis Carlos Peralta, presidente del Clúster de Energía de Sonora, coincidió con los especialistas en que la Ley de Energías Renovables con la que cuenta la entidad, brinda la posibilidad a los inversionistas de aprovechar los marcos regulatorios para seguir desarrollándose en el estado en beneficio de la economía de Sonora.

“En sonora vemos que contamos con fuertes inversiones contamos con una Ley de Energías Renovables, debemos de aprovechar marcos regulatorios locales y aprovecharlo, nosotros como empresarios hemos propuestos la creación del clúster de energía, para mejorar la economía de nuestro estado en nuestro sector, en Sonora nos caracterizamos por estar buscando nuevos proyectos”, mencionó.

Presentes: Carlos Daniel Fernández, director de atención a comunidades en IEnova; y Abraham Villarreal, gerente comercial de ENGIE México.