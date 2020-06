Polémica en redes por medidas para frenar el Covid-19 en la red

Compartir ! tweet





Hay ciudadanos que apoyaron restringir la circulación de personas y vehículos.

Comentarios en contra y favor desencadenó en redes sociales las medidas anunciadas por el Cabildo de Hermosillo con las que pretenden frenar el avance del Covid-19 en la capital del Estado, entre ellas, el cierre de comercios a partir de las 18:00 horas y el trámite que se tiene que hacer para poder circular por la tarde.

A la gente que le vale un sorbete con todo y restricciones las va a romper, porque esa es su naturaleza, pero desgraciadamente cuando se empiezan a morir integrantes de sus familias es cuando va entrar la frase ‘hubiera acatado las reglas’, porque si bien hay que salir a buscar el peso y la otra es pasarse de lanza”, dijo Joaquín Valencia.

Sin embargo otros no están de acuerdo con esta medida, ya que la hora de salida es después de las 18:00 horas o deben de atender a familiares enfermos o de la tercera edad que no pueden valerse por sí mismos.

Tal es el caso de Francisco Ciscomani, un usuario de redes sociales que externó su preocupación, ya que debe de llevar productos a familiares de la tercera edad y sólo puede hacerlo después de las seis de la tarde.

“Para mí no es una medida coherente, lo que va a pasar que los lugares abiertos como los supermercados se van a llenar más, por ejemplo yo voy casi todos los días a llevar un encargo a unos tíos mayores de edad después de las seis”, dijo.

Varios usuarios externaron sus dudas acerca de esta medida (el permiso para poder realizar actividades esenciales), la cual consideran que no ha sido debidamente explicada por la autoridad.

Tal es el caso de Allbbaa Ross, quien afirmó haberse comunicado al número correspondiente sin respuesta positiva.

“Pues el número no tiene WhatsApp, ya quise mandar mensaje”, manifestó la usuaria por medio de redes sociales.

Se espera que hoy lunes, las autoridades municipales informen a detalle sobre el trámite acerca del salvoconducto, así como también las restricciones en esta nueva medida de prevención. Tomado de El Imparcial.