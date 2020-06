Lanza reto secretario de Salud para poner a Sonora en naranja la próxima semana

Compartir ! tweet





Registra este viernes 24 fallecimientos y 278 nuevos contagios por Covid-19

Es urgente que ciudadanos acudan a solicitar atención a los primeros síntomas de esta enfermedad

Hermosillo, Sonora, junio 12 del 2020. Con 24 fallecimientos y 278 nuevos contagios por Covid-19 en una sola jornada en Sonora, el semáforo de riesgo para el estado continúa en rojo, el nivel de riesgo máximo, informó Enrique Clausen Iberri, por lo que retó a los sonorenses a trabajar juntos para que la próxima semana se alcance el nivel naranja.

El secretario de Salud, acompañado de la doctora del Hospital Infantil del Estado (HIES), Stephany Fernández Villa, destacó que hoy 16 estados de la república cambiaron de rojo a naranja, y esto es porque se han disciplinado, su gente se ha solidarizado y ha actuado de manera responsable para bajar sus números de contagios y fallecimientos.

“Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, estos tres estados fronterizos nos dieron el ejemplo esta semana y tienen las mismas necesidades que nosotros, y ellos sí cumplieron, ahora ya se les permite más cosas que nosotros; si continúan con esa disciplina lograrán en pocos días pasar al amarillo y con ello podrán regresar a todas las actividades laborales, y comenzar de manera gradual a salir a lugares como parques y plazas y, con restricciones, a cafés y restaurantes”, expresó.

Clausen Iberri enfatizó que en los 16 estados del país que pasaron de rojo a naranja, han respetado las reglas hasta el día de hoy de quedarse en casa, y han escuchado y seguido las recomendaciones que les han hecho sus autoridades.

“Te pido que juntos asumamos el reto de bajar el número de contagios, de bajar el número de fallecimientos y bajar el porcentaje de ocupación hospitalaria; asume el reto no saliendo este fin de semana, no hagas fiestas, no salgas a juntarte con tus amigos, sé solidario, sé responsable, piensa en los demás; estamos ante lo más fuerte de esta crisis epidemiológica, donde por mínimos que sean, todos los detalles cuentan, un carro menos en la calle es una posibilidad menos de contagio”, reiteró.

Con 278 personas contagiadas, dijo, se tiene el día con más casos confirmados desde que empezó esta pandemia y el jueves, desafortunadamente, también se tuvo el día con más defunciones.

En su mensaje a los sonorenses, el secretario de Salud explicó que este viernes ingresaron a los hospitales de la Secretaría de Salud 180 personas, todos por Covid, 11 de ellas fueron dadas de alta, mientras que 11 fallecieron y fue porque llegaron muy graves a recibir atención.

Al respecto, comentó que muchas personas confunden los síntomas de Covid-19 con gripe, por lo que reiteró que si una persona presenta tos seca, dolor de garganta, fiebre, dolor de cuerpo, pérdida de olfato o pérdida del gusto, piensen en coronavirus, porque al acudir a tiempo al médico ante los primeros síntomas, esta enfermedad es curable.

Y sí, además, padecen hipertesión, diabetes, obesidad o cualquier enfermedad crónica degenerativa, llamó a que busquen urgentemente ayuda médica, pues es el grupo de mayor riesgo y mortalidad.

Sobre los casos de hoy, la doctora Stephany Fernández Villa, después de brindar su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por este virus, informó que los 24 fallecimientos ocurrieron en 12 mujeres y 12 hombres entre 30 y 93 años de edad, residentes de: Nogales 10; Cajeme, seis; Hermosillo, cinco; Bácum, Cananea y Benito Juárez con uno cada uno.

Iniciaron síntomas entre el 11 de mayo y el 02 de junio y fallecieron entre el 26 de mayo y el 10 de junio; 16 de ellos recibieron atención médica en el IMSS; siete en la Secretaría de Salud; uno en el Isssteson; con lo que se acumulan 381 defunciones en Sonora.

Además, con los 278 casos confirmados se acumulan 4 mil 553 en total; estos ocurrieron en 144 mujeres y 134 hombres entre 1 y 93 años, residentes de: Hermosillo 134; Nogales 59; Cajeme 51; Guaymas 11; San Ignacio Río Muerto, tres; Caborca, Quiriego, San Luis Río Colorado, Arizpe, San Miguel de Horcasitas, Cananea y Santa Ana con dos cada uno; Bácum, Navojoa, Agua Prieta, Sahuaripa, Aconchi y Huatabampo con uno cada uno.

Dos de estos casos son pediátricos, en dos niños de entre 1 y 2 años, ambos residentes de Hermosillo, por lo que se acumulan 48 casos en total. También se confirmaron cuatro casos más en mujeres embarazadas, residentes de: Cajeme y Hermosillo con dos cada uno, con los que se acumulan 44 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

Casos Covid-19 en Sonora: 4,553 casos confirmados y 381 defunciones

Defunciones registradas el 12 de junio: 24

Nogales: 10

Hermosillo: 5

Cajeme: 6

Benito Juárez: 1

Bácum: 1

Cananea: 1

Mujeres: 12

Hombres: 12

Institución Médica

IMSS: 16

Secretaría de Salud: 3

Isssteson: 1

Casos confirmados el 12 de junio: 278

Hermosillo: 134

Nogales: 59

Cajeme: 51

Guaymas: 11

San Ignacio Río Muerto: 3

Caborca: 2

Quiriego: 2

San Luis Río Colorado: 2

Arizpe: 2

San Miguel de Horcasitas: 2

Santa Ana: 2

Cananea: 2

Navojoa: 1

Agua Prieta: 1

Sahuaripa: 1

Aconchi: 1

Huatabampo: 1

Bácum: 1

Mujeres: 144

Hombres: 134

Institución Médica

Secretaría de Salud: 129

IMSS: 110

Isssteson: 28

Issste: 8

Sedena: 3

Acumulados

Defunciones: 381

San Luis Río Colorado: 82

Cajeme: 82

Hermosillo: 63

Nogales: 60

Navojoa: 29

Guaymas: 13

Caborca: 12

Magdalena: 7

Agua Prieta: 6

Huatabampo: 4

Benito Juárez: 4

Etchojoa: 3

Sáric: 2

Plutarco Elías Calles: 2

Cananea: 2

Altar: 1

Cumpas: 1

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Puerto Peñasco: 1

Empalme: 1

Fronteras: 1

Santa Ana: 1

Carbó: 1

Bácum: 1

Mujeres: 159

Hombres: 222

Institución Médica

Secretaría de Salud: 172

IMSS: 172

Isssteson: 23

Issste: 11

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 4,553

Hermosillo 1,523 municipio con mayor incidencia con un 33% del total.

Cajeme: 849 que representan 19% del total.

Nogales: 699 que representan 15% del total

San Luis Río Colorado: 552 que representan 12% del total

Navojoa: 220

Caborca: 146

Guaymas: 121

Agua Prieta: 91

Huatabampo: 43

Magdalena: 41

Cananea: 41

Nacozari de García: 27

Etchojoa: 22

Santa Ana: 20

Gral. Plutarco Elías Calles: 19

Altar: 16

Pitiquito: 14

Benito Juárez: 13

Puerto Peñasco: 12

Bácum: 10

San Miguel de Horcasitas: 9

Sahuaripa: 8

Empalme: 7

Ures: 5

Álamos: 5

Sáric: 4

Quiriego: 4

San Ignacio Río Muerto: 4

Cumpas: 3

Bavispe: 3

Trincheras: 2

Fronteras: 2

Benjamín Hill: 2

Bacerác: 2

Opodepe: 2

Baviácora: 2

Arizpe: 2

Villa Pesqueira: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Ónavas: 1

Carbó: 1

Oquitoa: 1

Ímuris: 1

Aconchi: 1

Mujeres: 2,201

Hombres: 2,352

Institución Médica

Secretaría de Salud: 2,407

IMSS: 1,349

Isssteson: 494

Sedena: 193

Issste: 106

Semar: 4

Casos estudiados: 8,140

Descartados: 3,587

Dados de alta: 430

Cuadro leve: 3,311

Hospitalizados: 431

Estables: 86

Graves: 279

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 66