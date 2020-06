Recibe gobernadora 93 ventiladores y equipo hospitalario para Sonora

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, junio 12 de 2020. Un total de 93 ventiladores mecánicos no invasivos, así como equipo de protección para apoyar al personal de salud que asiste a pacientes con Covid-19, recibió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por parte de la Fundación Bailleres y Grupo México, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como parte del Pacto Para Que Siga Sonora.En la entrega del donativo, se destacó la celebración del Pacto Para Que Siga Sonora, que permite emprender el camino a la nueva realidad del estado, pacto al que se sumaron diversos sectores de la entidad, como el de la minería y con el cual se unen los esfuerzos y voluntad de todos en la protección de la salud de la población sonorense y al mismo tiempo, se busca salvaguardar los empleos y la economía de la entidad.Acompañada de Ignacio Cabrera Fernández, director general del Programa de Promoción Turística de la SRE; Francisco Quiroga, subsecretario de Minería e Irma Potes, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, la mandataria estatal aseguró que recibir esta donación es de gran importancia, pues significa garantizar la atención de los pacientes por esta enfermedad y que el personal de salud, que son los sonorenses más expuestos por estar en la primera línea del frente de batalla contra la pandemia, se encuentre bien protegido.“Estos ventiladores que ya han llegado a muchos hospitales y que van a llegar a otros, pueden significar para una persona la diferencia entre la vida o la muerte, agradezco muchísimo todo lo que han hecho”, comentó.La gobernadora Pavlovich destacó esta importante donación por parte de Fundación Bailleres y Grupo México, que llegará a cada uno de los hospitales que lo requieran; asimismo, agradeció al personal médico, quienes, a pesar del cansancio físico y emocional ante este difícil momento por el gran crecimiento de contagios de Covid-19, siguen firmes en la convicción de trabajar por la salud de los sonorenses.“Les pido que no se cansen, sé que es difícil pedirles eso, porque el cansancio físico y emocional, también es duro, pero hay que llenarnos de fuerza, de actitud, de fe, para saber que a pesar de todo lo que estamos viviendo, esto va a pasar; si algo he aprendido de esta vida es que todo pasa, hasta las cosas más difíciles, solamente tenemos esperar sea con el menor daño posibles, es decir, con menos muertos, que es lo más importante, cuidar la salud de los sonorenses”, expresó.Ignacio Cabrera Fernández, en representación del Canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, reconoció la gran labor que la gobernadora Pavlovich ha realizado para enfrentar los estragos por la pandemia por Covid-19, como el reciente Pacto Para Que Siga Sonora, pues, dijo, es un ejemplo que puede cundir a nivel nacional.“Darle todo el reconocimiento a su trabajo, a su capacidad, a este evento de ayer que fue tan importante como el Pacto Sonora, que de alguna manera trascendió a nivel nacional, y creo que son de las acciones que a usted se le reconoce, y que el canciller me pidió que por favor se lo dijera y lo hiciéramos extensivo, porque es un ejemplo que puede cundir a nivel nacional, y ante la misma situación, no nada más de salud, social, sino económica, creo que nos puede ayudar para enfrentar lo que nos espera”, enfatizó.Irma Potes, directora de Desarrollo Comunitario de Grupo México, destacó que el objetivo es sumar esfuerzos en la lucha contra el Covid-19 y comentó que seguirán trabajando de la mano junto al Gobierno del Estado para que Sonora salga adelante ante esta pandemia.Agregó que además de los 93 ventiladores mecánicos no invasivos, se entregaron por parte de Grupo México, 11 mil mascarillas N95, 11 mil batas desechables, mil cubre bocas, mil caretas faciales, mil overoles y mil guantes especiales para el equipo médico y pacientes que enfrentan la enfermedad en las diversas instituciones de salud en Sonora, sumando esto a la serie de donaciones que Grupo México ya ha realizado en favor de los sonorenses.Presentes: Marcos Serrato Félix, director del Hospital General del Estado y Héctor Clemente Baltierra, director de Atención Especializada y Hospitalaria de Sonora.