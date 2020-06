Faltan meses para que la epidemia termine: López-Gatell

Compartir ! tweet





Aún falta muchas semanas e incluso meses para que la pandemia por Covid-19 llegue a su fin, aseguró el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, por lo que enfatizó que “no podemos salir a la calle” al afirmar que todo México sigue en semáforo rojo.López-Gatell pidió además mantener las medidas de sana distancia y reiteró que cada entidad se encuentra en distintas fases de la pandemia, por lo que dijo, que el reinició de actividades debe realizarse de forma ordenada.Señaló que es probable que en los próximos días el semáforo de movilidad de algunos estados comience a cambiar de color, dependiendo del número de contagios de Covid-19 que presenten.En un video compartido en sus redes sociales, expresó que aún no es momento de regresar a las actividades normales, como laborales, educativas o de recreación en donde se reúnen un gran número de personas, como centros comerciales, parques, gimnasios, iglesias, cines o conciertos.Agregó que, en el caso de los servicios esenciales, como supermercados deben permanecer debido a que son indispensables para la sociedad.Sobre el uso de cubrebocas expresó que en este momento es recomendable, sobre todo cuando no se puede conservar la sana distancia.Por último, López-Gatell llamó a permanecer en casa y no relajar las medidas de sanitarias, por lo que pidió salir únicamente en caso de ser necesario mientras la pandemia continúa su evolución en el país.