Se suman sectores al Pacto Para Que Siga Sonora, convocado por la Gobernadora Pavlovich

En inédita reunión virtual, participaron más de 750 representantes de diferentes sectores

Se expusieron propuestas para salir adelante frente al reto económico y de salud, en la contingencia por el Covid 19

Hermosillo, Sonora, junio 11 de 2020. Para unir esfuerzos y la voluntad de todos en la protección de la salud de la población sonorense y, al mismo tiempo, salvaguardar los empleos y la economía del estado, representantes de todos los sectores se sumaron al “Pacto Para Que Siga Sonora”, convocado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, para enfrentar esta etapa que impone la pandemia por Covid-19 y emprender el camino a la nueva realidad del estado.

En una histórica reunión virtual, en la que participaron más de 750 representantes de todos los sectores productivos de la sociedad, académicos, investigadores, presidentas y presidentes municipales, legisladores, políticos, funcionarios, deportistas, representantes de iglesias, organizaciones civiles, comerciantes en pequeño, así como ex gobernadores de Sonora, inició la construcción del diálogo al que convocó el pasado domingo la gobernadora, y que este jueves tomó forma en este encuentro de voluntades para que siga Sonora en esta batalla y salga de ella fortalecido.

La nueva normalidad que ha dibujado esta pandemia, es una nueva realidad tan complicada que contempla dos situaciones primordiales y contradictorias, como la de mantener las medidas rigurosas de prevención y aislamiento social para contener su crecimiento y, por otro lado, demanda una reapertura económica que incrementaría la movilidad social, de ahí la importancia de que todos participen en este Pacto Para Que Siga Sonora, destacó la gobernadora.

Este pacto, resaltó, contempla que el Gobierno del Estado siga encabezando la estrategia ante la pandemia, pero que en esta ruta cuente con un fuerte apoyo y compromiso de la ciudadanía para tomar decisiones diarias responsables para su autocuidado; de un sector productivo que se apegue escrupulosamente a las medidas sanitarias en cada una de las empresas que se reactiven; un pacto que sume a las organizaciones de la sociedad civil, a los académicos, a las asociaciones religiosas, a los tres niveles de Gobierno, a los tres poderes, a los organismos autónomos, todos unidos por Sonora ante el Covid-19.

“Este pacto no es con la gobernadora, no es con mi gobierno, es con todos los sonorenses”, subrayó, al señalar que todos debemos ser responsables.

“Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el que se tenga que morir, que se muera, y el que se tenga que contagiar que se contagie, creo que todos somos corresponsables, y sé que vamos a seguir siéndolo, yo les pido a cada uno, que sean portavoz de la realidad que se está viviendo en Sonora, este virus no es un invento, no es una broma, es una realidad”, apuntó.

La mandataria estatal agradeció la voluntad y participación manifiesta de todos los sectores y de los ex gobernadores presentes en la reunión virtual, Samuel Ocaña García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Armando López Nogales y Eduardo Bours Castelo.

“Sé que vamos a salir adelante, pero los necesitamos a todos unidos, no es tiempo de presiones políticas, es tiempo de argumentos, de conciliación, de diálogo, es tiempo de sumarnos todos; los sonorenses así lo requieren y así debe de ser para que siga Sonora”, expresó, al invitar a continuar este diálogo para tomar las mejores decisiones.

Alberto Bailleres González, presidente de Grupo Bal y representante de Mina Fresnillo, manifestó su total respaldo a las medidas implementadas por la gobernadora Pavlovich durante la contingencia sanitaria. “Le reitero el compromiso de Fresnillo y Grupo Bal, cuente con nuestro apoyo para que juntos sigamos tomando las medidas más convenientes para que nuestro querido estado logre pasar esta pandemia”, señaló.

Irasema Leyva Gutiérrez, estilista y representante de micros y pequeños empresarios, expresó estar consciente de la difícil situación, “los pequeños comerciantes estamos consientes de la situación que tenemos en el estado y por eso pedimos empatía con nosotros para poder regresar a nuestras labores paulatinamente y con los protocolos de sanidad necesarios para nosotros, para ustedes y para sus familias”, dijo.

Wendee Molina, presidenta del consejo directivo de INDEX Nogales, y Gerardo Vázquez Falcón, presidente del consejo directivo de INDEX Sonora, coincidieron en la necesidad de que todos los sectores productivos se unan en torno a este pacto que convocó la gobernadora Pavlovich, para lograr que se dé la reactivación económica con todos los protocolos y velando también por la seguridad de los trabajadores.

Daniel Baima, director general de Constellation Brands México, expresó la disposición de trabajar de manera coordinada con el estado y la sociedad y llamó a todos a sumarse en este Pacto porque la sociedad sonorense es noble y pujante y puede con esto y con más.

En representación de las alcaldesas y alcaldes de la entidad, Santos González Yescas, presidente municipal de San Luis Río Colorado, manifestó que los 72 munícipes tienen una gran responsabilidad con los ciudadanos para bajar el número de contagios y garantizar la salud de los sonorenses. “Por ello la importancia de este pacto; la única forma de salir adelante es la solidaridad y la unidad a la que nos ha exhortado la gobernadora Claudia Pavlovich, tenemos que apostarle a esto, es nuestra tarea”, expresó.

Héctor Pérez, presidente y CEO de Ford México, reconoció el esfuerzo que la gobernadora ha hecho para enfrentar esta crisis sanitaria y la intención de reunir a todos los sectores de la sociedad en la búsqueda del bien común. “Entendemos la magnitud de la crisis, agradecemos gobernadora la empatía, resiliencia y la organización con que usted ha manejado esta crisis y nos ha hecho entender la importancia de los protocolos que se han establecido”, destacó.

Héctor Platt Martínez, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, llamó a la sociedad en conjunto a “tomar el toro por los cuernos” y salir de esta pandemia como lo saben hacer los sonorenses.

“De ahí nuestro reconocimiento a este oportuno pacto social, a este pacto al que debemos sumarnos para salir adelante todos juntos y sin que nadie se quede atrás. Los ganaderos estamos apuntados licenciada Claudia Pavlovich, estamos en la primera línea de combate y a las órdenes de su liderazgo por el bien de Sonora y de su gente. Señora gobernadora, acá estamos los ganaderos agarrando el toro por los cuernos”, dijo el presidente de la UGRS.

Álvaro Bours Cabrera, representante de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora, destacó que los productores del sur del estado se suman al pacto con el compromiso de preservar la vida y salud de sus trabajadores, así como mantener y generar nuevos empleos, sobre todo en las zonas rurales.

Manuel Santini, productor porcícola; José Guillermo Gallardo, pescador, y Javier Villarreal Gámez, dirigente de la CTM en Sonora se sumaron a las nuevas acciones que el Gobierno del Estado emprenda para mantener la salud y la economía de los sonorenses y el rector de la Universidad de Sonora, Enrique Velázquez Contreras, mencionó que esta batalla contra la pandemia tiene que ser inteligente para tener el menor número de víctimas y contagios y reactivar también el desarrollo económico; se sumó a nombre de las instituciones académicas.

Participaron también en la videoreunión, Ramón Gastélum Lerma, coordinador del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora; el párroco Manuel Hurtado Puebla, en representación de las asociaciones religiosas; Marisol Lomelí, directora del CRIT-Sonora; Julio Pablos, presidente de Canacintra Cajeme; Jesús Nares Félix, presidente de Canaco Cajeme; así como el secretario de la Contraloría Miguel Ángel Murillo Aispuro, como moderador; Enrique Clausen Iberri e Iván Jaimes Archundia, secretarios de Salud y de la Consejería Jurídica, respectivamente y Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades.