Es prioridad garantizar salud de los trabajadores en la reapertura de empresas esenciales: Luis Núñez

Hermosillo, Sonora, junio 11 del 2020. Los sectores productivos de la entidad se han sumado al pacto para construir la nueva realidad “Para Que Siga Sonora”, convocado por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo que se espera una reactivación económica que privilegie y proteja la salud de los sonorenses, expresó Luis Núñez Noriega, al destacar que las empresas están siendo solidarias y responsables con los protocolos sanitarios que se han establecido.En su mensaje en una transmisión en vivo, el vocero para el Plan de Reactivación Económica de Sonora, acompañado de Jesús Gámez García, gerente de planta de TE Connectivity Sensores, una de las empresas que han sido ejemplo en la aplicación de protocolos de salud, destacó que este pacto llama a sumarse a las ciudadanas y ciudadanos para asumir su autocuidado y que también debe ser bien recibido.El 1 de junio, dijo, casi 100 mil trabajadores de la minería, la industria de la construcción y la industria automotriz y aeroespacial se reincorporaron a sus labores, su regreso presenta enormes retos y responsabilidades en las que todos debemos trabajar para reducir los riesgos de contagios.“Todos deseamos que el regreso de los trabajadores a su actividad laboral y de esta a casa sea seguro y que ellos no pongan en riesgo a sus familias; para lograrlo, es muy importante que las empresas y los trabajadores de los sectores reactivados, continúen aplicando justamente esos protocolos y lineamientos sanitarios que han publicado las autoridades sanitarias”, expuso.Luis Núñez destacó que los sectores que están aún pendientes por recibir la autorización del gobierno federal, para reabrir sus empresas, es necesario que entren a la página nuevanormalidad.gob.mx para realizar el proceso de autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria de las empresas. También, dijo, para dar seguimiento a los apoyos que ha autorizado la gobernadora Claudia Pavlovich para los empresarios sonorenses, ingresen a la página fideson.gob.mx.Jesús Gámez García, gerente de planta de TE Connectivity Sensores, platicó a detalle acerca de las medidas de seguridad sanitaria que han tomado en su empresa cumpliendo con cabalidad lo estipulado por autoridades federales y estatales y realizan más medidas de lo que los lineamientos les exigen para preservar la salud de sus trabajadores.“Tienes que crear infraestructura para proteger a los empleados, tienes que crear una cultura diferente para enseñarle al empleado cómo cuidarse, y tenemos que entender que estamos en un entorno en el que hay gente que está infectada, y en ese entorno, si nuestros trabajadores después de salir del trabajo hacen alguna actividad y no siguen los cuidados que deben de seguir corren alto riesgo de contagiarse y después ir al trabajo, asintomáticos o con síntomas y podemos tener un problema de infección”, comentó.Para evitar eso, dijo, se ha creado infraestructura física en la empresa garantizando la sana distancia, se dan de dos a tres cubrebocas al día a cada trabajador; siguen protocolos muy estrictos desde que el trabajador se sube al camión (debidamente desinfectado antes y después de que los empleados se suban) con protección (cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia).Al llegar a la empresa, explicó, pasan por un tapete sanitizador; después por una cámara que registra la temperatura corporal de los empleados; el siguiente filtro una enfermera revisa de nuevo la temperatura de los empleados.Las áreas de locker y comedor, han sido reacondicionados para que no haya más de 50 empleados en un sitio; en los lugares de trabajo deben lavarse constantemente las manos; cada semana se realizarán pruebas rápidas a cierto porcentaje de empleados, para garantizar la salud de los trabajadores.