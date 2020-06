Emite Gobernadora nuevo decreto con disposiciones para la nueva realidad con base al semáforo nacional

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, junio 10 de 2020. Un nuevo decreto para hacer frente a la nueva realidad del estado ante la emergencia por Covid-19, que norme las disposiciones y acciones en el intervalo entre la contingencia sanitaria epidemiológica y la reactivación económica de Sonora con base en el semáforo nacional, emitió este miércoles la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en el que se establece, además, la necesidad de convocar a un pacto social que sume a las acciones contra la pandemia a toda la sociedad.En él, se establecen las disposiciones que se aplicarán en Sonora para implementar los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, publicados por el gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2020, así como algunas otras relacionadas con atribuciones y ordenamientos de carácter local, que permitan preservar la salud de las y los sonorenses en el tránsito a esta nueva realidad.Este decreto es una actualización del emitido por la mandataria estatal el 25 de marzo, y se adhieren artículos encaminados a una reactivación económica ordenada, segura, y en el que participen tanto los municipios, como los sonorenses a través de acciones de autocuidado en su entorno.Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del Gobierno del Estado, explicó que el nuevo decreto que expide la gobernadora Pavlovich se apega al anunciado el 29 de mayo por la Federación para hacer frente a la emergencia sanitaria y evitar más contagios y decesos por Covid-19.“Lo que hace la gobernadora del Estado es emitir un decreto que nos permita implementar por un lado las medidas correspondientes del decreto federal, publicado el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, y que además nos da la posibilidad de emitir otras disposiciones complementarias, una para que entendamos la fase en la que nos encontramos, la primer fase es intervalo entre la contingencia sanitaria y la reactivación económica, donde entendamos que corresponde a los tres niveles de gobierno la responsabilidad de mantener la salud de las personas, pero también que las personas deben por sí mismas llevar a cabo el autocuidado y el de sus familias”, indicó.En el decreto se establece que el Ejecutivo estatal promoverá un acuerdo o pacto general de los sectores público, social y privado, buscará que las autoridades municipales conjuntamente con las instancias del Estado, “proporcionen las facilidades que permitan ofrecer al sector laboral las condiciones suficientes y necesarias para sentirse protegidos en el desempeño de sus actividades en los centros de trabajo; pero también buscará dar confianza a los inversionistas y sectores productivos”.Añadió que el Consejo Estatal de Salud podrá emitir normas específicas que complementen los lineamientos federales, donde los municipios tendrán coparticipación, tomando decisiones deliberativas en apertura económica, ya sea en todo el municipio, colonia, o la demarcación que ellos tengan reconocida.“Se les reconoce a los municipios una coparticipación. La Gobernadora Pavlovich escuchó con atención las solicitudes y creo que en términos de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado, los municipios tendrán un papel preponderante en esta etapa de reapertura económica, con directrices claras y de coparticipación con sus habitantes, ellos incluso podrán integrar comités de seguimiento y evaluación, lo que ayudará a socializar en todos los niveles las medidas de protección con un adecuado equilibrio con la reapertura economía conforme al semáforo federal”, destacó el consejero jurídico del Gobierno del Estado.Este decreto contempla también la conformación de un Comité Intersecretarial Colegiado, conformado por las secretarías de Economía, Trabajo, Sagarhpa, Gobierno, Seguridad Pública, Salud, Isssteson y Hacienda, con el objetivo de interactuar con los 72 municipios con acciones a favor de la prevención y que permita abordar acuerdos para el cumplimiento del pacto para una nueva realidad y reactivación económica.De esta manera, el Decreto se adhiere a los lineamientos federales, de forma tal que las autoridades sanitarias a nivel federal, estatal y municipal, adoptarán medidas conforme a las directrices o recomendaciones que emitan buscando un equilibrio entre la salud y el retorno a la actividad económica.“Atendiendo a circunstancias muy específicas de la reactivación económica, lo que se está buscando es llegar a puntos de acuerdo que nos de impulso suficiente para afianzar una recuperación económica pronta, implica compromisos del estado para darle también a la producción una apertura económica gradual pero garantizando la salud de sus trabajadores”, señaló.También se creará un Padrón Estatal de Supervisores a cargo de la Secretaría del Trabajo, el cual busca que todos los centros de trabajo tengan un responsable a cargo de la tarea del cuidado de todos los empleados, en seguimiento de políticas públicas que buscan estar alineados y en corresponsabilidad con la Federación.El Consejo Estatal de Salud podrá seguir adoptando las medidas o directrices que estimen necesarias para proteger a la población, con base en el semáforo nacional. Además, se hará una simplificación administrativa y un gobierno digital para desregularizar trámites que impidan la reactivación económica, a fin de que los permisos o requerimientos no sean obstáculo para la instalación o llamado de nuevos inversionistas.Asimismo, establece que "teniendo como principio máximo el ejercicio transparente de los recursos y siendo la auditoría una actividad de máxima importancia para el Gobierno del Estado, se instruye a todos los servidores públicos o entes públicos que reciban, administren o ejerzan total o parcialmente y bajo cualquier título recursos públicos que colaboren con los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras, lo cual deberán hacer preferentemente a través de teletrabajo y deberán evitar la conglomeración presencial de personas".Los servidores públicos que por circunstancias ajenas a su actuar no estén en disposición de documentos, archivos temporales o permanentes, programas y papeles de trabajo relacionados con las auditorías y revisiones que conozcan, deberán hacerlo saber al auditor correspondiente de inmediato a efecto de no incurrir en ninguna responsabilidad administrativa y para que dicha circunstancia pueda ser incorporada al acta circunstanciada correspondiente, puntualiza.El decreto oficializa las medidas protocolarias que dictó el Consejo Estatal de Salud adicionales a los lineamientos federales, para proteger la salud de los trabajadores, durante la reactivación económica gradual y progresiva en la entidad; asimismo, formaliza los apoyos fiscales y financieros que se han establecido previamente a favor de los contribuyentes y de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las medidas de respaldo para quienes tiene adeudos con el Estado, entre otras.

