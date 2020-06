Curva epidemiológica en la CDMX no desciende: López-Gatell

Compartir ! tweet





El subsecretario de Salud dijo que entre las ciudades que ya están presentando un descenso en la curva de contagios por covid-19 se encuentran Tijuana, Cancún, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Acapulco

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que la curva epidemiológica en el Valle de México no ha descendido, por lo que aceptó que las predicciones de la evolución de la pandemia de covid-19 en esta zona y en otras entidades del país quedaron rebasadas.

Añadió que en el caso de la hospitalización las predicciones se mantienen porque no hay saturación, ni en la Ciudad de México, ni en el Estado de México.

La predicción, desde luego quedó rebasada porque hay persistencia. Llevamos ya cerca de 17, 18 días, en donde se ha estancado el descenso de la curva. No tiene un patrón ascendente.

Ya no está teniendo un patrón descendente como en su momento lo tuvo, porque había rebasado el patrón de predicción y está teniendo una meseta”, explicó.

López-Gatell añadió que entre las ciudades que ya están presentando un descenso en la curva de contagios de coronavirus se encuentran: Tijuana, Cancún, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Acapulco.

APLICAR PRUEBAS NO GARANTIZA CONTROL DE LA PANDEMIA

El subsecretario de Salud señaló que sin una estrategia y prevención epidemiológica de la pandemia de covid-19, el hecho de aplicar pruebas masivamente no garantiza el éxito en el control de la emergencia sanitaria.

Añadió que es falso que entre mayor sea el número de pruebas aplicadas, mejor sea el control de los contagios.

No existe conexión técnica, científica, lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito del control, porque todo depende de la manera en que se usen las pruebas.

Pensar en que simplemente el número de pruebas y celebrar que ya se van hacer más pruebas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es un programa bien estructurado, bien razonado con objetivos claros, con esquema de escalamiento y con la combinación de intervenciones. Hacer pruebas por hacer pruebas no tiene sentido alguno”, indicó.

Por su parte, Oliva López Arellano, secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México, señaló que con la puesta en marcha del Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos, donde se aplicarán 2 mil 700 pruebas diarias de detección de contagios, se pretende lograr zonas libres de coronavirus.

Estamos transitando de un aislamiento general, de un resguardo domiciliario general a un trabajo en territorio con todos los dispositivos tecnológicos para ir construyendo espacios, barrios, zonas, territorios, colonias libres de covid”, indicó.