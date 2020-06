Fox, Calderón, Coparmex… entre presuntos impulsores del ‘BOA’

Compartir ! tweet





Presenta López Obrador supuesto documento en el que este bloque plantea ruta para revocarlo y ganar a Morena en 2021; cámaras empresariales, presuntamente, financiarían campaña

A un año de que se realicen las elecciones intermedias, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a la opinión pública sobre la existencia de un supuesto plan para revocar su mandato en el 2022 y derrotar a Morena en la Cámara de Diputados un año antes a través de alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano así como la agrupación México Libre.

Al reconocer que no sabe si es cierto o no el documento “Rescatemos a México” que le hizo llegar «el pueblo» a Palacio Nacional, el mandatario dijo que el Bloque Opositor Amplio (BOA) busca agrupar a los adversarios de la Cuarta Transformación para derrotarlos en las urnas el año entrante.

“Por otro lado, integrar un Bloque Opositor Amplio (BOA) a la 4T donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil”, leyó Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República en la conferencia de prensa convocada para informar sobre el curso de la epidemia del Covid-19, pero que quedó en segundo término con la revelación del plan electoral.

De acuerdo con el supuesto “complot” contra López Obrador, se puede derrotar a Morena en la próxima contienda electoral si se muestran sus debilidades y limitaciones como gobierno y la distancia que tiene esa fuerza política de su fundador.

Según el documento mostrado a la prensa, el BOA ubica como promotores y actores a empresarios, gobernadores y miembros de la sociedad civil además de los dos ex presidentes de México de origen panista, Vicente Fox y Felipe Calderón.

«Empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, Femsa, Frenna y Consejo Nacional Ciudadano.

‘Sociedad política. Bloque de gobernadores anti Cuatro T, 14 estados, hasta el momento: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán. Expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón», leyó Ramírez Cuevas.

La campaña contra la Cuarta Transformación busca que las cámaras empresariales financien al BOA, dirigencias partidistas y se contraten influencers para desplegar ataques en redes sociales contra López Obrador y se amplíe a medios de comunicación donde se destaquen datos sobre pobreza e inseguridad.

También contempla difusión de los errores del Gobierno federal en el extranjero y replicar ese tema en la prensa europea y estadunidense.

«Desde ahora, campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción. Cabildeo del bloque opositor en Washington, Casa Blanca y Capitolio para destacar el daño que está haciendo a las inversiones norteamericanas el gobierno de la Cuatro T».

Al respecto, algunos periodistas, entre ellos Leo Zuckermann y Ciro Gómez Leyva, mencionados en el presunto documento, que el mismo Gobierno federal desconoce su autenticidad, se deslindaron de haber firmado o impulsado el supuesto BOA, por lo que urgieron a no utilizar sus nombres en supuestas conspiraciones.