Se han incorporado a laborar 70% de los trabajadores de las industrias reclasificadas como esenciales

Hermosillo, Sonora, junio 9 de 2020. El Plan Nacional de Reactivación Económica 2020, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, que inició con la incorporación de sectores minería, construcción e industria automotriz y aeroespacial como actividades esenciales, en Sonora está siendo gradual, progresivo y cuidadoso, por lo que en los primeros nueve días estos se encuentran laborando al 70 por ciento de su capacidad, lo que significa que cerca de 100 mil sonorenses se han reincorporado a sus labores en el estado, enfatizó Luis Núñez Noriega.Durante la transmisión en vivo realizada este martes, el titular de la Comisión del Fomento al Turismo en el Estado de Sonora (Cofetur) indicó que, de acuerdo al semáforo epidemiológico del gobierno federal, solo las nuevas actividades consideradas esenciales han podido reactivar sus labores, debido a la velocidad de contagio que se mantiene en la entidad y en el país.“Atendiendo el llamado de las autoridades sanitarias para realizar un regreso gradual, progresivo y cuidadoso, el regreso de los trabajadores a sus labores a una semana de que emprendieran la reactivación los tres sectores mencionados, arroja las siguientes cifras: en el sector de la minería regresaron 13 mil trabajadores; en el sector de manufacturas automotriz y aeroespacial regresaron 80 mil trabajadores, incluidos los de home office; y en la industria de la construcción se incorporaron a sus labores alrededor de 6 mil trabajadores”, detalló.En promedio, las actividades en conjunto están a un 70 por ciento de su capacidad, señaló el vocero del Plan de Reactivación Económica en Sonora, quien agregó que estos sectores han generado ingresos para aliviar las presiones sobre las familias y las empresas; sin embargo, hizo el llamado a los trabajadores a que una vez que finalice su jornada laboral, regresen a sus hogares para evitar más contagios.Luis Núñez Noriega recordó que, por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se pusieron a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas, formales e informales, distintos programas en apoyo ante esta emergencia sanitaria por el Covid-19.“El Fideson, a través de su plataforma www.Fideson.gob.mx, está procesando las solicitudes, para en poco tiempo estar en condiciones de dispersar ese valioso recurso que nos ayudará a reactivar nuestra economía de manera paulatina y responsable, así como a mitigar el impacto económico de la contingencia”, dijo.Para el caso de los micro negocios que se encuentran en la economía informal, está disponible el Programa de Fomento al Autoempleo, además de los programas de Crédito Emergente Efecto Covid-19 y de Impulso para el Desarrollo Empresarial, con los que se apoya a micro, pequeñas y medianas empresas formales.El titular de la Cofetur mencionó que las empresas que ya reiniciaron sus actividades y las que aún no lo hacen, tendrán que visitar la página www.nuevanormalidad.gob.mx, con la finalidad de llenar el formato de autoevaluación que provee el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual será el que permitirá reanudar sus actividades.Durante la transmisión, se contó con la presencia de Ramsés Contreras, propietario de Sertax Ambulancias, quien fue apoyado a través del programa de Crédito Emergente Efecto Covid-19 y habló sobre su experiencia al solicitar y recibir el apoyo.“Lo hicimos porque teníamos una necesidad, pero no pensé que me fueran a dar el crédito rápido por los mitos que había, pero en el cumplimiento con los requisitos afortunadamente teníamos todos al corriente, y todos los requerimientos, y fue breve, fuimos unos de los primeros, puedo presumir, realmente no fue mucho el estrés en espera, el depósito cayó inmediatamente”, comentó.