Confirman 13 fallecimientos más y 156 nuevos contagios por Covid-19 en Sonora

73 casos registrados en Cajeme ayer

Hermosillo, Sonora, junio 8 de 2020. Con un llamado a reducir la movilidad en el estado para evitar la propagación del Covid-19 y acudir a tiempo a solicitar una valoración médica en caso de tener síntomas de la enfermedad, Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, informó que este lunes se confirmaron 13 fallecimientos más y 156 casos nuevos por este virus, con lo cual se alcanzó la cifra de 291 decesos y 3 mil 650 personas contagiadas desde el 16 de marzo que se diagnosticó al primer paciente positivo.

Los 13 fallecimientos ocurrieron en 5 mujeres y 8 hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 18 y el 31 de mayo, fallecieron entre el 29 de mayo y el 8 de junio, con un promedio de edad de entre 39 y 82 años, y corresponden a los municipios de: Cajeme con 4, Nogales 3, Agua Prieta, Hermosillo, Fronteras, Cananea, Navojoa y Magdalena con 1 cada uno.

“Es por ello que hago un llamado a mujeres y hombres para que con la misma corresponsabilidad, desde sus posibilidades me apoyen en esta lucha, ya no sé cómo explicarles, a madres y padres de familia, a la juventud, a mujeres y hombres, a las y los adultos mayores, a todas y todos los sonorenses; ya no sé cómo pedirles a todas y todos los que están saliendo por salir, entiendo y comprendo a quienes salen a trabajar, entre más carros anden en la calle, más hospitales estarán llenos”, aseveró.

Marcos Serrato, director del Hospital General del Estado, dio a conocer que los 156 casos de hoy ocurrieron en 81 mujeres y 75 hombres, entre 12 y 86 años de edad, 73 de ellos residentes del municipio de Cajeme, 32 de Hermosillo, 25 de Nogales, 11 de Agua Prieta, 6 de Guaymas, 3 de Navojoa, 2 de Empalme y de Bácum, Cumpas, Fronteras y San Ignacio Río Muerto 1 en cada uno.

Informó que entre estos casos, se confirmó una paciente pediátrica, de 12 años, residente de Cajeme. Con ella se acumulan 41 casos pediátricos en Sonora. También se confirmaron 2 casos más en mujeres embarazadas, ambas residentes de Cajeme; con ellas se acumulan 33 casos de Covid-19 en mujeres embarazadas.

El director del Hospital General invitó a la población que ante cualquier síntoma o sospecha de este virus, los ciudadanos acudan lo más pronto posible a un hospital, ya que el tiempo es apremiante tratándose de esta enfermedad.

“Es importante llegar a tiempo al hospital cuando los síntomas no son críticos aún, lo ideal es primero ante cualquier síntoma con fiebre, dolor de cabeza, tenemos que sospechar que es la enfermedad de Covid, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, acudir a centro centinela donde lo van a verificar, no hay que buscar hacer algo apresurado porque podemos poner en riesgo a los demás”, comentó.

El secretario de Salud añadió que mientras las y los sonorenses salgan a cosas no esenciales, más difícil será poder ingresar a la nueva realidad.

“Mientras siga teniendo la responsabilidad de cuidar tu salud y la de tu familia, seguiré hablándote de frente, seguiré pidiéndote que te quedes en casa, y si eres de los que tienes que salir por necesidad esencial, cuídate mucho”, señaló.

Casos Covid-19 en Sonora: 3,650 casos confirmados y 291 defunciones

Defunciones registradas el 8 de junio: 13

Cajeme: 4

Nogales: 3

Agua Prieta: 1

Hermosillo: 1

Fronteras: 1

Navojoa: 1

Cananea: 1

Magdalena: 1

Mujeres: 5

Hombres: 8

Institución Médica

Secretaría de Salud: 8

IMSS: 5

Casos confirmados el 8 de junio: 156

Cajeme: 73

Hermosillo: 32

Nogales: 25

Agua Prieta: 11

Guaymas: 6

Navojoa: 3

Empalme: 2

Bácum: 1

Cumpas: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Fronteras: 1

Mujeres: 81

Hombres: 75

Institución Médica

IMSS: 97

Secretaría de Salud: 36

Isssteson: 12

Issste: 11

Acumulados

Defunciones: 291

San Luis Río Colorado: 74

Cajeme: 58

Hermosillo: 42

Nogales: 39

Navojoa: 25

Caborca: 11

Guaymas: 11

Magdalena: 5

Agua Prieta: 5

Huatabampo: 4

Etchojoa: 3

Sáric: 2

Benito Juárez: 2

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Opodepe: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Puerto Peñasco: 1

Empalme: 1

Fronteras: 1

Cananea: 1

Mujeres: 118

Hombres: 173

Institución Médica

IMSS: 136

Secretaría de Salud: 126

Isssteson: 18

Issste: 8

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 3,650

Hermosillo 1,193 municipio con mayor incidencia con un 33% del total.

Cajeme: 710 que representan 19% del total.

San Luis Río Colorado: 499 que representan 14% del total

Nogales: 522 que representan 13% del total

Navojoa: 182

Caborca: 103

Guaymas: 91

Agua Prieta: 74

Magdalena: 36

Cananea: 35

Huatabampo: 33

Nacozari de García: 25

Gral. Plutarco Elías Calles: 18

Etchojoa: 17

Santa Ana: 15

Altar: 15

Benito Juárez: 12

Pitiquito: 9

Bácum: 9

Puerto Peñasco: 8

Ures: 5

San Miguel de Horcasitas: 5

Empalme: 5

Sáric: 4

Álamos: 4

Bavispe: 3

Baviácora: 2

Opodepe: 2

Quiriego: 2

Cumpas: 2

Ónavas: 1

Ímuris: 1

Carbó: 1

Benjamín Hill: 1

Rosario: 1

Villa Pesqueira: 1

Tubutama: 1

Oquitoa: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Fronteras: 1

Mujeres: 1,750

Hombres: 1,900

Institución Médica

Secretaría de Salud: 1,885

IMSS: 1079

Isssteson: 412

Sedena: 190

Issste: 80

Semar: 4

Casos estudiados: 6,950

Descartados: 3,300

Dados de alta: 379

Cuadro leve: 2,610

Hospitalizados: 370

Estables: 88

Graves: 228

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 54