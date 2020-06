Llevará Cobach Sonora ocho escuderías al Nacional de Fórmula1 in Schools México

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; junio 8 de 2020. Estudiantes de Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora(Cobach) lograron su pase al Nacional de F1 in Schools México, temporada 2019-2020, al participar con diez escuderías en las categorías Desarrollo y Profesional.Víctor Mario Gamiño Casillas, director general de Cobach, señaló que la Institución fue representada por diez escuderías, cada una integrada por seis estudiantes, y ocho de ellas lograron un lugar para la Competencia Nacional, programada para el mes de septiembre del presente año.“En este momento en el que nuestro país, así como otras naciones, pasa por días difíciles frente a la contingencia sanitaria por la pandemia, es muy satisfactorio reconocer el esfuerzo, compromiso y dedicación de las y los jóvenes que integran las diez escuderías de la institución en esta temporada”, expresó Gamiño Casillas.Explicó que en la categoría Desarrollo lograron pasar a la fase nacional, en primer lugar, la escudería EVO de Navojoa, con Magda Daniela Villegas Amador como “Estudiante de Escudería más destacada” y, por “Mejor estrategia de patrocinio y mercadotecnia”, en segundo lugar se colocaron los jóvenes del plantel Caborca con la Escudería Fire Falcons RT; el tercer lugar fue para la Escudería Thunderstorm, del plantel Lic. Alberto Flores Urbina de Cajeme, como “Mejor Identidad”.También en esta categoría avanzaron al nacional, en cuarto Lugar, la escudería Leus RT del plantel Obregón III y en el quinto Lugar la escudería Sharkers de Hermosillo V, este último con un premio especial al auto con mejor ingeniería.En la categoría Profesional, los estudiantes de Cobach obtuvieron el primer lugar con la escudería Element del plantel Reforma, quienes fueron distinguidos con el Auto de mejor ingeniería y Estudiante de escudería destacada. El segundo lugar fue para la escudería Pitic del plantel Nuevo Hermosillo, quienes alcanzaron el reconocimiento al Mejor espíritu de colaboración; el tercer lugar fue para la escudería Next Dimension del plantel Lic. Alberto Flores Urbina de Cajeme.Víctor Mario Gamiño indicó que en esta edición, la dinámica de trabajo generada a distancia, lejos de ser un inconveniente, fue un estímulo para aprovechar más la creatividad e iniciativa de los estudiantes y mantener la emoción en cada etapa de la competencia, con el diseño, la mercadotecnia, la proyección de marca, los patrocinios y el prototipo.Esta competencia confirmó en los participantes su gusto por la ciencia, la tecnología, las matemáticas y las ingenierías, disciplinas básicas que actúan a favor de su desarrollo personal y profesional, conocido como modelo STEM.“El objetivo del desafío es cambiar la manera en que los jóvenes perciben la ciencia, la ingeniería y las matemáticas, trabajan de una manera lúdica, divertida, obtienen conocimiento, pero sobre todo, aplican las habilidades del trabajo coordinado y en equipo” expresó el director general de los Cobach.Las escuderías participantes simularon los procesos que sigue una escudería de la Fórmula 1 en la vida real, diseñando, analizando, fabricando y, finalmente, corriendo un auto miniatura propulsado por un tanque CO 2 en una pista de 20 metros.Esta competencia de F1 in Schools, 2019-2020, etapa regional, se realizó a distancia, del 21 de mayo al 5 de junio del presente.