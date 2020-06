Reitera Salud Sonora llamado a no esperar ante síntomas de Covid-19

Compartir ! tweet





Reportan médicos que las personas llegan en fases avanzadas de la enfermedad

Hermosillo, Sonora, junio 8 de 2020. Médicos de la Secretaría de Salud reportan que las personas llegan a los Centros de Salud, Centros Centinela o salas de urgencias, con síntomas severos de Covid-19, informó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de epidemiología señaló que se ha detectado que las personas no se atienden a los primeros síntomas del virus, como son dolor de cabeza constante, fiebre que no cede, dolor de garganta o tos seca, sino que se esperan y dejan avanzar la enfermedad.

“Es muy importante que a los primeros síntomas, se busque atención médica, sobre todo si se es parte de un grupo vulnerable como personas hipertensas, con obesidad, diabetes, mayores de 60 años,” resaltó durante la transmisión del programa Hablemos de Salud, a través de Facebook Live.

Cuando estos síntomas se presenten, dijo, se debe acudir a un centro Covid o al Centro de Salud para ser valorado y saber si es paciente sospechoso a Covid-19, a fin de que se le indique la prueba que lo confirme o descarte y tomar las medidas correspondientes.

Refirió que el promedio de día que tarda la gente en acudir a atenderse es cuando menos de 7 días y eso dificulta el manejo de la enfermedad causada por este virus.

Por otra parte, mencionó que no es necesario tener la prueba positiva a Covid para ir a buscar atención.

Ante un caso sospechoso, continuó, las personas deben aislarse si es posible en una sola habitación, usar cubreboca todo el tiempo, lavarse las manos frecuentemente, mantener limpias las superficies y no movilizarse dentro de la casa.

Para concluir, exhortó a la población a seguir con la medida de Quedarse en Casa pues sigue siendo la mejor estrategia para contener los contagios.

Datos de Alarma:

• Fiebre mayor a 37.5 grados

• Dolor de cabeza constante

• Tos seca

• Dificultad respiratoria