Contagios siguen al alza: 3,593 en un día; peligroso usar mal el cubrebocas, alertan

Hay 19 mil 278 casos activos, equivalentes a 17% del total de casos confirmados, señala José Luis Alomía

La Secretaría de Salud registró ayer tres mil 593 nuevos casos confirmados por covid-19 y 341 defunciones para sumar 113 mil 619 casos y 13 mil 511 defunciones.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dio a conocer que hay 19 mil 278 casos activos, equivalentes a 17% del total de casos confirmados.

Las entidades del país con mayor número de casos acumulados por coronavirus son Ciudad de México, con 30 mil 223; Estado de México, con 18 mil 175, y Baja California, con cinco mil 976.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el cubrebocas tiene ventajas potenciales en ciertos espacios, pero no es una barrera de protección absoluta. Si no se usa correctamente podría contribuir a contagiar o contagiarse de covid-19.

Además, el subsecretario aseguró que es necesario considerar que no es la solución.

El nuevo lineamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) expone posibles usos, beneficios y limitaciones de los cubrebocas, por lo que fue invitada a la conferencia de prensa la directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, Alethse de la Torre Rosas, para profundizar sobre su correcto uso.

Advirtió que no hay nada más peligroso que usar de manera inadecuada el equipo de protección personal y afirmó que el uso del cubrebocas no es una medida única, sino adicional, como el constante lavado de manos y la sana distancia.

Los cubrebocas de tela pueden tener un porcentaje de filtrado de 0.7 a 60%. Es importante que se adapte bien a la forma de la cara y que se cambie cuando esté húmedo, además de que sólo puede ser manipulado con las manos limpias.

Estos cubrebocas de tela deben echarse en lavadora a temperaturas altas, de entre 60 y 120 grados centígrados o se deben hervir las mascarillas por lo menos un minuto.

Los riesgos de usar cubrebocas son manipular cubrebocas y posteriormente tocar ojos, nariz, boca; condiciones de humedad; dolor de cabeza y dificultad para respirar; lesiones en la piel, como dermatitis o acné; dificultad para comunicarse; falsa sensación de seguridad y disminución de adherencia a acciones críticas, como sana distancia e higiene de manos.