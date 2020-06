ENTREGA ALCALDE KITS DE PROTECCIÓN FACIAL A TRABAJADORES DEL OOMAPASC

Compartir ! tweet





Con el compromiso firme de cuidar la salud de los trabajadores y usuarios del OOMAPAS de Cajeme y, al mismo tiempo, dar cumplimiento a la normatividad de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, el Presidente Municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, hizo entrega kits de protección facial para los 554 empleados activos de la paramunicipal. En el marco de la entrega simbólica a trabajadoras del área de cajas, el Alcalde hizo hincapié en que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme, se encuentra siempre a la vanguardia y ha cumplido con todas las normas de seguridad e higiene desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo cual le ha permitido continuar operando y cumpliendo al 100 por ciento con el compromiso de llevar agua potable a todos los hogares del municipio. “Creo que el Organismo Operador siempre está a la vanguardia y así tiene que serlo, por la naturaleza del trabajo que realiza, ya lo he comentado y lo reitero, el OOMAPAS no ha dejado de dar el servicio al 100 por ciento de la cubertura, ha cumplido con la función social para la cual fue llamado, ha administrado adecuadamente los recursos y a pesar de haber tenido una herencia administrativa en una situación muy crítica, hemos salido adelante, la pandemia ha sido un factor más que ha incidido en este proceso, pero a pesar de ello, se ha cumplido al 100 por ciento de la cobertura”, detalló. Mariscal Alvarado resaltó la buena relación que se tiene con el Sindicato Único de Trabajadores del OOMAPAS de Cajeme (SUTOC) para enfrentar de manera corresponsable el reto que representa seguir prestando el servicio en tiempo de contingencia sanitaria. “Con el SUTOC hemos sido corresponsables, ha habido una acción coordinada y esta es la clave de que las cosas vayan bien y vayan para adelante, garantizando el beneficio a la comunidad”, manifestó. Llamó a la ciudadanía en general a cumplir con el pago oportuno por el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, tanto a quienes tienen tarifas preferenciales de seis o 50 pesos, como a los empresarios y grandes consumidores, para que la paramunicipal cuente con recursos suficientes para continuar con su operatividad. “Sobre todo a ustedes empresarios, sectores que sí pueden pagar el agua, les invitamos a que nos acompañen, es oportuno su apoyo el Organismo Operador no se raja para darle el servicio a todos, sin embargo, como cualquier instrumento de la ciudadanía requiere el apoyo de ustedes en retroalimentación del pago oportuno, es muy importante, en estos momentos más”, resaltó. Por su parte el Director General del OOMAPAS de Cajeme, Roberto Gamboa García, detalló que la entrega del equipo, se garantiza la seguridad e integridad de trabajadores y usuarios en las actividades diarias del organismo. El Director Administrativo, Guillermo Patiño Fierro, explicó que, desde el 14 de marzo a la fecha, se han tomado acciones entre las que se encuentran la promoción de la sana distancia, lavado constante de manos, tapetes con solución sanitizante, aplicación de gel a base de alcohol y sanitización de las instalaciones, entre las que se encuentran oficinas y cajeros automáticos, a lo que se suma el equipo del que se hizo entrega que consta de dos caretas y dos cubre bocas por empleado. “Ha sido un trabajo y una indicación directa de nuestro Presidente Municipal y el Director General del Organismo, el cuidado de nuestras compañeras y compañeros trabajadores, este es un paso más que acatan las nuevas disposiciones de la Secretaría de Salud estatal y de la Secretaría de Salud Federal, que están alineadas en un solo sentido para asegurar el cuidado de las y los trabajadores”, puntualizó. La entrega será gradual y se inició con trabajadores de cajas y el área de cortes, y la Coordinación de Seguridad Industrial continuará con la dispersión de los equipos por todas las áreas de la paramunicipal.