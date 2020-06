Paciente sospechoso a Covid-19 escapa del HGE

Compartir ! tweet





Se reportó a las autoridades de Seguridad Pública.

Hermosillo, Sonora; junio 5 de 2020.- A las 8:10 horas de este viernes se activó la Alerta Ámbar en el Hospital General del Estado (HGE) debido a la fuga de un paciente sospechoso a Covid-19, informó Marcos José Serrato Félix.

El director del Hospital General del Estado (HGE) explicó que esta mañana se iba a trasladar a la persona de 38 años de edad al Hotel Covid para su aislamiento, en tanto saliera el resultado de su prueba confirmatoria al virus.

‘’Rompió seguros de puertas, a la salida de la institución solicita un taxi el cual aborda y lo lleva a un domicilio particular, es la información que tenemos al momento por el taxista que lo transportó’’, declaró.

Al momento de percatarse de la fuga, continuó, se alertó a todas las corporaciones a través del 9-1-1 para localizarlo.

‘’Llegó el taxista que lo transportó y al darse cuenta de que estábamos con el operativo de búsqueda nos informa que él lo llevó a un domicilio particular pero que no se imaginó que fuera un paciente con sospecha de Covid-19’’, agregó.

Serrato Félix subrayó que el hombre padece insuficiencia cardiaca, misma que produce dificultad respiratoria lo cual puede enmascarar al Coronavirus y por lo cual, se decidió su aislamiento en el hotel hasta que se tengan los resultados de su muestra.

El director del HGE dijo que una vez que encuentren al paciente, el proceso a seguir será revalorarlo en el nosocomio, así como buscar que de forma voluntaria quiera aislarse ya sea en el hotel o en un domicilio.

Por último, llamó a las personas sospechosas o positivas a Coronavirus a mantener la calma y que permitan a las autoridades de salud ayudarlos a sobrellevar la enfermedad.