Con 4,442 casos, México registra nuevo récord de contagios

La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos confirmados activos se ubicó en 18,377

México registró un nuevo máximo de casos de Covid-19 con 4 mil 442 contagios reportados en un día, dato que agrupa el recuento de las últimas 24 horas y de fechas anteriores, señaló la Secretaría de Salud.

El acumulado es de 105 mil 680, de los cuales 18 mil 377 son casos activos.

Los fallecimientos se elevaron a 12 mil 445, debido a que se contabilizaron 816 decesos.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que el pasado 17 de mayo fue el día en que murió el mayor número de personas por coronavirus, al registrarse 340 decesos.

Reiteró que los datos publicados, en el reporte del miércoles, donde se sumaron mil 98 fallecimientos por Covid-19, se debió a que se presentó un adelanto de los resultados del Comité que analiza los fallecimientos, tal y como sucedió este jueves.

Además, dijo, ahora se investigarán las razones por las que algunas entidades tardan en reportar las muertes por coronavirus.

López-Gatell pidió a los medios de comunicación explicar el origen del número de decesos, para evitar la desinformación.

Sería mucho más contributivo si estas primeras planas ayudarán a la nación a ubicar v donde está en vez de provocar un sobresalto con una información que no está técnicamente justificada”, señaló.

RIESGO DE QUE LA EPIDEMIA SE PERPETÚE

Hugo López-Gatell Ramírez reiteró el llamado a no salir a la calle porque se corre el riesgo de que la epidemia se perpetúe con un rebrote de contagios de coronavirus en todo el país.

Enfatizó que si existen señales tempranas de un repunte de la epidemia, o si la curva epidemiológica se empieza a estabilizar o sube, “vamos para atrás”.

En este momento, todo el país está en semáforo rojo. No salgan de sus casas, que no abran las empresas, que no abran los comercios que no sean esenciales. No hay una justificación de ello y esto puede poner en peligro que la epidemia se perpetúe, se haga más grave. Efectivamente es peligroso en el momento en que se empiezan a presentar los procesos de apertura”, sentenció.