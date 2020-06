Invita Salud Sonora a reforzar esfuerzos contra el Covid-19

Compartir ! tweet





Trabajo conjunto del Laboratorio Estatal de Salud, el Laboratorio del CIAD y el de la Universidad de Sonora, ha permitido realizar mayor cantidad de pruebas, en menos tiempo: Dénica Cruz Loustaunau

Seguir las recomendaciones de lavado de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento social

Hermosillo, Sonora, junio 4 de 2020.- Con más de 100 casos confirmados y al menos 10 defunciones diariamente, no puede considerarse que se ha contenido la red de contagios por Covid-19, precisó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, exhortó nuevamente a la población a redoblar esfuerzos siguiendo las recomendaciones de protección sanitaria que se emiten las autoridades de salud para poder bajar la curva de la epidemia.

Durante la transmisión del programa Salud Informa que se transmite a través de Facebook Live, Cruz Loustaunau señalo que hay personas que piensan que ha no hay contingencia por el Covid-19, a quienes los invitó a continuar con las medidas de contención.

“La población tiene una percepción de riesgo incorrecta respecto a la evolución de la pandemia, muchas personas creen que ya pasó lo peor y que pueden reanudar sus actividades con normalidad”, resaltó.

La epidemióloga destacó el mensaje del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, de solicitar a los ciudadanos reducir la movilidad social por lo menos en un 35% para evitar seguir propagando el virus.

Es importante mencionar, continuó, que las personas no están acudiendo de inmediato a atenderse a los primeros síntomas, se esperan y llegan en fases avanzadas de la enfermedad lo que puede resultar fatal, no hay que esperar a tener una prueba positiva para iniciar tratamiento, explicó.

Por otra parte, detalló que está siendo de gran apoyo el trabajo conjunto del Laboratorio Estatal de Salud, el Laboratorio del CIAD y el de la Universidad de Sonora, ya que esto ha permitido realizar mayor cantidad de pruebas, en menos tiempo.

Invito a toda la gente a ser promotores de la salud, a promover las recomendaciones que se emiten a diario y a difundir información confiable, seria y que sea de fuentes oficiales.

Para concluir Cruz Loustaunau, recordó que Quedarse en Casa sigue siendo la mejor estrategia para mitigar los contagios, se ha demostrado, dijo, que es una medida efectiva a nivel mundial y que se debe mantener por un tiempo más para bajar el número de contagios.