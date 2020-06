Acuerda Gobernadora Pavlovich con alcaldes disminuir movilidad en municipios

Compartir ! tweet





Se relajaron medidas sanitarias lo que generó un fuerte crecimiento de casos y se duplicara el número de fallecimientos por Covid-19

Hermosillo, Sonora, junio 3 de 2020. A partir del 10 de mayo se registró un relajamiento en las medidas sanitarias para enfrentar la pandemia de Covid-19 y ahora se ve un fuerte crecimiento en el número de contagios, se duplicó el número de fallecimientos y los hospitales ya están saturándose de enfermos, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien acordó con alcaldes implementar medidas urgentes para reducir la movilidad en los municipios y, sobre todo, disminuir el riesgo de mayor contagio de coronavirus.

A través de video conferencia, la gobernadora Pavlovich solicitó a las y los presidentes municipales tomar medidas para contener la propagación acelerada del Covid-19 en la entidad, para lograr que se presenten menos contagios y fallecimientos por esta pandemia y evitar la saturación de los servicios de salud.

A los municipios que se encuentran en rojo en el indicador o índice de riesgo de Covid-19 se les envió un oficio en el que se les pide soliciten a sus cabildos la aprobación para el uso obligatorio de cubrebocas, sobre todo en lugares públicos; hacer programas de sanitización frecuente; apoyar la medida aprobada por el Consejo Estatal de Salud para que las empresas hagan pruebas Covid al menos al 5% de sus trabajadores cada semana y evaluar la posibilidad de implementar cercos sanitarios e implementar acciones de mayor restricción de la movilidad.

“Hay un gran relajamiento de la población en la mayoría de los municipios, estamos en un punto de quiebre, o nos hundimos o sacamos el barco todos juntos, todos hemos hecho esfuerzos, apoyaremos a los municipios, entiendo la desesperación de la gente por trabajar; los hospitales privados están a su máxima capacidad, ya no están admitiendo a nadie, los hospitales públicos están a punto de llenarse, empezando por el IMSS y terminando con los de la Secretaría de Salud”, aseveró.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, reveló que en las últimas dos semanas los contagios crecieron 180% y la mortalidad se duplicó de una forma acelerada, ya que hace 15 días se contabilizaban 73 decesos, mientras que hasta el martes 2 de junio la cifra era de 224 defunciones.

Comentó que San Luis Río Colorado, Nogales y Navojoa se encuentran en riesgo máximo de contagios y de saturación de sus servicios de salud, mientras que Hermosillo, Cajeme, y Guaymas mantienen un riesgo alto, por lo que se debe de pedir a la ciudadanía reducir la movilidad en los municipios.

“Estamos en una tendencia que va avanzando, especialmente en algunos municipios del estado se ha incrementado la mortalidad también, y esto está asociado con la movilidad poblacional, en cuanto empezó a moverse más la población se incrementaron tanto el número de casos como de defunciones, y ahora es preocupante que en algunos municipios con un riesgo máximo de saturación hospitalaria, algunas instituciones y hospitales ya no hay capacidad de respuesta, si necesitas ser hospitalizado ya no habrá forma de que el hospital te reciba, y eso es lo que se presentó a los alcaldes, para que sepan que algunos municipios están en este riesgo”, resaltó.

David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, expuso que en los últimos 10 días la no movilidad estatal promedio apenas llegó a 41.2%, cuando debería de ser al menos de 75% para evitar la propagación del virus en los municipios, por lo que es importante reforzar las medidas de distanciamiento social y la movilidad por parte de las y los sonorenses.

Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía, comentó que a,demás de los apoyos otorgados al sector formal de la economía por parte del Gobierno del Estado, este jueves 4 de junio iniciará el Programa de Fomento al Autoempleo, con el cual se apoyará a micro y pequeños empresarios, para el sector económico informal durante la contingencia por Covid-19.

Presentes: Natalia Rivera Grijalva, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, y de manera virtual participaron en la reunión Miguel Pompa, secretario de Gobierno, las alcaldesas: Célida López Cárdenas (Hermosillo), María del Rosario Quintero Borbón (Navojoa), Sara Valle Dessens (Guaymas), y los alcaldes Sergio Pablo Mariscal Alvarado (Cajeme), Jesús Antonio Pujol Irastorza (Nogales), Jesús Alfonso Montaño Durazo (Agua Prieta), Librado Macías González (Caborca), Santos González Yescas (San Luis Río Colorado), Ramón Antonio Díaz Nieblas (Huatabampo), Ernesto Roger Munro (Puerto Peñasco), y Francisco Javier Zepeda Munro (Magdalena).