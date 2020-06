Se recuperan satisfactoriamente cinco pacientes “Covid” en el Hospital General del Estado

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; junio 3 de 2020. En buen estado de salud fueron dados de alta cinco pacientes que eran atendidos por ser positivos a Covid-19 en el Hospital General del Estado (HGE), informó Marcos Serrato Félix.El director del HGE detalló que ninguno de ellos requirió asistencia respiratoria, y precisó que aun permanecerán en aislamiento por 15 días.Serrato Félix explicó que desde que llega un paciente sospechoso, todo un equipo lo recibe en el servicio de Urgencias; la mayoría pasa primero a la zona de pacientes Covid considerados como “probables”, donde son valorados por otro grupo de médicos y, al tener confirmada la prueba, pasan a otra área para continuar con su manejo.‘’Si requiere ventilador pasan a otra área, hasta ahorita solo hemos dado de alta a una persona que estuvo en ventilador y tenemos a otros dos en pre-alta; el resto, al ya no depender de oxigeno se van a casa o a hotel Covid’’, explicó.En el hospital, dijo se está tratando de rotar al personal para no tenerlos en tiempo prolongado con exposición al virus, por lo que unas semanas encuentras a unos por la mañana y a otros por la tarde, detalló.Serrato Félix resaltó que el objetivo del sector salud y de los médicos es cuidar a todo el personal e hizo una mención especial al equipo de Enfermería, quienes juegan un papel muy importante y pasan más tiempo con los pacientes.También reconoció el trabajo comprometido del personal de servicios generales, biomédico, mantenimiento, cocina, trabajo social y almacén, todos son parte indispensable para el buen funcionamiento del hospital.Por su parte, Joaquín Sánchez González, director médico del HGE, mencionó que al dar de alta a los pacientes una vez recuperados, se les indica aislarse por 15 días de su familia, ya sea en su misma casa o en el hotel Covid, lugar designado especialmente para estas personas que necesitan estar aislados y no cuentan con un espacio para ello.