HASTA QUE NO HAYA VACUNA, AMLO PIDE MANTENER CUIDADOS POR COVID-19

Cd. de México (Agencias).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus, los mexicanos deben mantener los cuidados para evitar contagios.“Vamos a cuidarnos, que se mantenga lo de la sana distancia. Mientras no tengamos vacuna tenemos que cuidarnos, por eso se habla del regreso a la nueva normalidad, es regresar, pero cuidándonos”, dijo en su conferencia de prensa mañanera desde Campeche. Además, López Obrador recalcó que los ciudadanos deben seguir respetando la Sana Distancia.“Podemos estar mucho tiempo sin contagios si nos cuidamos. Esperar hasta que haya tratamiento, vacuna, sin contagiarnos, cuidándonos, con la sana distancia, con las recomendaciones que nos están haciendo los especialistas y así vamos a ir poco a poco saliendo”.El presidente mencionó que si hay rebrotes le pedirá a la gente que se quede en casa, aunque eso sí recalcó que nunca lo hará de manera autoritaria.“Vamos a seguir pidiendo el apoyo de la gente. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que se ha logrado ha sido por el buen comportamiento de los ciudadanos; un comportamiento ejemplar de los mexicanos. Voy a volver a convocar a que nos quedemos en casa si no tenemos ninguna actividad esencial. Si no es necesario, indispensable (salir), hay que quedarnos en nuestras casas, que salgamos para lo indispensable, que nos cuidemos, que no nos confiemos”.El mandatario indicó que es normal que la gente quiera salir a las calles, pero pidió priorizar el cuidado de la salud.“Es natural el cansancio, una cuestión entendible, son muchos días, no todos tenemos casas amplias, no todos tenemos asegurado un salario, eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay que cuidarnos porque lo más preciado es la vida, la salud”.AMLO mencionó que durante la pandemia por coronavirus seguirán evaluando los comportamientos en todo el País porque son circunstancias distintas que se viven en cada Estado.Asimismo, reiteró que la nación se encuentra en una nueva etapa hacia la normalidad, pero se está haciendo con mucho cuidado.»No se está abriendo toda la actividad productiva ni la recreación. Estamos poco a poco reiniciando la actividad económica, social y cultural de nuestro País. Vamos a ir observando el comportamiento de la pandemia”.Con información de UnoTv