Tiene Sonora jornada con más fallecimientos por Covid-19

Este día en el estado se registraron 20 decesos y 143 nuevos casos

Cajeme registró 60 casos nuevos este día y desplazó a San Luis Río Colorado del segundo lugar en número de contagios; Hermosillo sumó 39 y llega a 851

Hermosillo, Sonora, junio 2 de 2020. Este martes se registraron en Sonora 20 fallecimientos por Coronavirus (Covid-19), para ser el día con más defunciones por la enfermedad, desde el inicio de la pandemia en el estado, por lo que es vital no relajarse y mantener las más rigurosas medidas de prevención, resaltó Enrique Clausen Iberri, quien agregó que en esta misma jornada se contabilizaron 143 nuevos casos.

El secretario de Salud lamentó los 20 decesos y expresó su solidaridad con las familias de las personas que perdieron la vida por esta enfemedad. Precisó que los 20 fallecimientos ocurrieron en 13 hombres y siete mujeres, quienes iniciaron síntomas entre el 27 de abril y 25 de mayo; las defunciones ocurrieron entre el 19 de mayo y el 1 de junio y corresponden a pacientes con edades que oscilan entre los 32 y los 83 años.

Añadió que 12 de ellos eran derechohabientes de la Secretaría de Salud, siete del IMSS y uno del Issste, que corresponden a los siguientes municipios: Nogales (6); Hermosillo (5); San Luis Río Colorado (3); Navojoa (3); Cajeme (2) y Guaymas (1).

El funcionario estatal indicó que con los 143 casos confirmados se acumulan 2 mil 704 sonorenses que han resultado positivos al Covid-19 y estos nuevos contagios ocurrieron en 68 mujeres y 75 hombres, de edades entre 17 y 93 años; 60 de ellos residentes de Cajeme; 39 de Hermosillo; 15 de Navojoa; siete de Agua Prieta; cuatro de San Luis Río Colorado; cuatro de Huatabampo; tres de Bácum; dos de Nogales; dos de San Miguel de Horcasitas; dos de Etchojoa; dos de Cananea; dos de Guaymas y uno de Caborca.

Añadió que 21 de los 143 casos ocurrieron en trabajadores de la salud, 7 de ellos residentes de Hermosillo, 6 de Cajeme, 2 de Navojoa, 2 de Agua Prieta, 1 de Bácum, 1 de Nogales, 1 de San Luis Río Colorado, y 1 de Cananea. Se mantienen, dijo, 33 casos pediátricos y 21 casos en mujeres embarazadas.

El secretario de Salud recalcó que la infraestructura hospitalaria, los insumos, el equipo médico y el personal de salud sigue listo para la atención de los pacientes con Covid-19, con 431 camas especiales, más de 500 ventiladores; sin embargo, estos no serán suficientes si no se atienden las recomendaciones y medidas preventivas por parte de la ciudadanía.

“Estos esfuerzos serán insuficientes si todas las personas llegan al mismo tiempo, por eso déjame decirte que al igual que tú que seguramente te estás preguntando, ¿cómo es posible que estando el país pintado de rojo haya comenzado la reactivación económica?; yo pienso como tú, y te voy a decir lo que te he venido diciendo desde el domingo pasado, si por mi fuera yo no hubiera abierto, al contrario, hubiera sido más estricto con las medidas de confinamiento, pero salió el decreto y lo tenemos que acatar”, aseguró.

Para evitar que los contagios sigan aumentando considerablemente y a fin reducir a la brevedad la velocidad de contagio, enfatizó Clausen Iberri, es necesario el apoyo de todos los sonorenses que deben seguir extremando cuidados y permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares.

“Por favor cuídate, ya sabes qué hacer: usa cubre bocas, guarda distancia, lávate las manos muy seguido, si tienes que usar transporte, que sea al 50 por ciento de su capacidad, abrir (la economía) no quiere decir que todo mundo puede salir a la calle, abrir no quiere decir que ya hay vacuna, abrir no quiere decir que el peligro ya pasó o que el Covid-19 se fue, seguimos en emergencia sanitaria, quédate en casa, evita más contagios, salva vidas”, insistió.

Casos Covid-19 en Sonora: 2,704 casos confirmados y 224 defunciones

Defunciones registradas el 2 de junio: 20

Nogales: 6

Hermosillo: 5

San Luis Río Colorado: 3

Navojoa: 3

Cajeme: 2

Guaymas: 1

Mujeres: 7

Hombres: 13

Institución Médica

Secretaría de Salud: 12

IMSS: 7

Issste: 1

Casos confirmados el 2 de junio: 143

Cajeme: 60

Hermosillo: 39

Navojoa: 15

Agua Prieta: 7

San Luis Río Colorado: 4

Huatabampo: 4

Bácum: 3

Nogales: 2

San Miguel de Horcarsitas: 2

Etchojoa: 2

Cananea: 2

Guaymas: 2

Caborca: 1

Mujeres: 68

Hombres: 75

Institución Médica

Secretaría de Salud: 99

IMSS: 21

Isssteson: 20

Issste: 3

Acumulados:

Defunciones: 224

San Luis Río Colorado: 62

Cajeme: 43

Hermosillo: 31

Nogales: 29

Navojoa: 17

Caborca: 10

Guaymas: 9

Huatabampo: 4

Magdalena: 4

Agua Prieta: 3

Sáric: 2

Etchojoa: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Benito Juárez: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Puerto Peñasco: 1

Mujeres: 94

Hombres: 130

Institución Médica

IMSS: 108

Secretaría de Salud: 91

Isssteson: 16

Issste: 6

Sedena: 2

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 2,704

Hermosillo 851, municipio con mayor incidencia con un 31% del total.

Cajeme 497, que representan 18% del total.

San Luis Río Colorado, 463, que representan 17% del total

Nogales: 364, que representan 14% del total

Navojoa: 124

Caborca: 83

Guaymas: 69

Agua Prieta: 47

Magdalena: 29

Huatabampo: 29

Cananea: 27

Nacozari de García: 24

Etchojoa: 13

Santa Ana: 12

Gral. Plutarco Elías Calles: 11

Altar: 11

Benito Juárez: 7

Puerto Peñasco: 7

Bácum: 7

Sáric: 4

Ures: 4

Pitiquito: 3

San Miguel de Horcasitas: 3

Baviácora: 2

Opodepe: 2

Cumpas: 1

Empalme: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Álamos: 1

Ónavas: 1

Ímuris: 1

Carbó: 1

Benjamín Hill: 1

Bavispe: 1

Villa Pesqueira: 1

Mujeres: 1,250

Hombres: 1,454

Institución Médica

Secretaría de Salud: 1,465

IMSS: 735

Isssteson: 279

Sedena: 180

Issste: 42

Semar: 3

Casos estudiados: 5,720

Descartados: 3,016

Dados de alta: 334

Cuadro leve: 1,873

Hospitalizados: 273

Graves: 164