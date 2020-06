OPS advierte aceleración de contagios en México; pide mantener aislamiento

Compartir ! tweet





De acuerdo con la OPS, si la gente no respeta las medidas de aislamiento, se debe reflexionar en lo que se debe hacer, debido a que el Valle de México tiene más de la mitad del número de casos totales de Covid-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió a México que los contagios por Covid-19 se pueden acelerar, sino se mantiene el distanciamiento social, con lo cual se corre el riesgo de vivir una “reemergencia”.

Carissa F. Etienne, directora de la OPS, señaló que la mejor estrategia para contener la propagación del virus SARS-CoV-2, sigue siendo el aislamiento.

“Piensen dos veces antes de flexibilizar las medidas de distanciamiento social, el distanciamiento social sigue siendo la mejor estrategia para contener la propagación del virus… sin embargo, muchos sitios que han vivido un par de meses con las órdenes de permanecer en casa ahora piensan abrir, debemos ser cuidadosos”, manifestó.

“Mi consejo es que no abran demasiado rápido o corren el riesgo de una reemergencia de Covid-19 que podría borrar todas la ventajas que hemos logrado en los últimos meses”, expresó.

En conferencia de prensa virtual, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, señaló que, si en las entidades donde hay semáforo rojo, la gente no respeta las medidas de aislamiento, se debe reflexionar en lo que se debe hacer, debido a que, actualmente nuestra región tiene más de la mitad del número de casos totales de coronavirus, donde se enfrentan tres emergencias: sanitaria, social y económica.

“En un país como México hay muchas diferencias entre los Estados y esas diferencias tiene que ser tomadas en cuenta… no hay una fórmula mágica, pero si la transmisión todavía sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe intentar abrir la actividad económica de manera inmediata porque puede significar que la transmisión se va a acelerar todavía más”, explicó.

“Si en las áreas rojas, las personas están en las calles, caminando, eso es importante para la reflexión porque, somos la primera región del mundo con mucha gente en situación de pobreza, con inequidad social, y económica donde experimentamos la pandemia… es un desafío para todos los Gobiernos, implementar medidas para ayudar a la población más pobre durante la cuarentena”, señaló.

OPS RECOMIENDA AMPLIAR LA APLICACIÓN DE PRUEBAS

La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, señaló que el reto de los países de la región es aumentar la capacidad para la aplicación de pruebas que detectan al virus SARS-CoV-2, porque no se pueden tomar decisiones a ciegas para combatir la pandemia.

“No tomen las decisiones en la oscuridad. La vigilancia es la herramienta más valiosa para orientar nuestras acciones de salud pública… aunque la capacidad de pruebas no sea perfecta, todos los sitios de la región tienen suficientes datos para rastrear y monitorear la propagación del virus, esto es lo que debe impulsar nuestra decisión y también nos ayudaría dirigir la ayuda social más adecuadamente”, indicó.

Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, añadió que aunque México está haciendo un esfuerzo por aumentar su aplicación de pruebas para detectar casos de coronavirus, como mínimo, estos análisis se deben aplicar a todos los casos sospechosos, a sus contactos y todo el personal de salud.

“No hay una tasa específica de cuantas pruebas debe haber por millón de habitantes, pero, hay que tener pruebas suficientes para analizar todos los casos sospechosos… hay que tener pruebas suficientes para analizar los contactos de los casos sospechosos y para analizar a los profesionales de la salud. Este es el número mínimo de pruebas que debe tener un país, porque los profesionales de salud son quienes protegen los servicios de salud en una nación”, explicó.