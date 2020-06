Quedarse en casa sigue siendo la mejor vacuna contra el Covid-19: Salud Sonora

Compartir ! tweet





Tabla de Riesgos Covid-19 ayudará a tomar decisiones en los municipios para disminuir el número de contagios: Cruz Loustaunau

Hermosillo, Sonora, 01 de junio, 2020. Para disminuir el número de contagios por Covid-19, la estrategia de quedarse en casa sigue siendo la mejor medida de autocuidado de la salud, informó Dénica Cruz Loustaunau.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud reiteró que limitar la movilidad de las personas es la medida que más ha funcionado hasta el momento y, al estar cruzando por una etapa crítica y no existir todavía una vacuna de prevención para este virus, continúa siendo la mejor estrategia.

Durante el programa Salud Informa que se transmite diariamente por Facebook Live, la especialista explicó que la Tabla de Riesgos Covid-19 que presentó este domingo el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, será una herramienta auxiliar muy útil que ayudará a tomar decisiones en los municipios de mayor población para disminuir el número de contagios.

Detalló que con dicha tabla se indicará cuáles medidas de prevención y control se podrán aplicar en los municipios con mayor número de habitantes; medida auxiliar al semáforo que presenta la Federación, al ser el gobierno federal el que determina la reapertura gradual de las actividades.

Agregó que, a nivel mundial, la reducción de la movilidad poblacional es la mejor técnica, lo que ha tenido mayor efecto en la trasmisión de la enfermedad, por lo que “debemos continuar quedándonos en casa para disminuir el número de contagios, si no nos quedamos en casa, no habrá hospitales suficientes para atenderlos a todos, seamos conscientes de la gravedad de la enfermedad”, comentó Cruz Loustaunau.