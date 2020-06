Reactivación de nuevos sectores esenciales será con protocolos sanitarios extraordinarios: Gobernadora

Compartir ! tweet





Para proteger salud de sonorenses

“Quédate en casa” continúa para quien no realice actividades esenciales

Hermosillo, Sonora, mayo 31 de 2020. El riesgo de contagio por Covid-19 y su capacidad de generar fallecimientos y dolor sigue alto en la entidad, por lo que este lunes únicamente reanudarán actividades los sectores que el Gobierno Federal reclasificó como esenciales, indicó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al enfatizar que este plan nacional de reactivación progresiva, en Sonora, estará acompañado de medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores.

En un mensaje a los sonorenses, la mandataria estatal destacó que con criterios muy estrictos de sanidad reiniciarán labores la industria automotriz, aeroespacial, minería y construcción, tal como lo estableció la Federación, quien ha diseñado un semáforo por estados que permitirá saber no solo en qué nivel de alerta se encuentra cada entidad, sino qué sectores y cuándo pueden reiniciar actividades.

La mandataria estatal subrayó que el comportamiento del virus ha demostrado ser muy dinámico, por lo que, además, instruyó al Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, a que presente a los sonorenses una Tabla de Riesgos de los Municipios más poblados, con el fin de proteger a los habitantes de cada región.

“La sana distancia no ha terminado, tampoco la contingencia por la pandemia; su riesgo de contagio y su capacidad de generar fallecimientos y dolor, sigue. Este coronavirus que nos ha hecho reaccionar a lo desconocido, hoy está en un nivel de peligrosidad preocupante en Sonora, por eso, las medidas para protegerte y protegernos deben mantenerse”, manifestó.

La gobernadora Pavlovich reiteró que la única diferencia que la Federación ha determinado es que a las actividades esenciales se suman las industrias antes mencionadas, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció estrictos protocolos para el regreso y creó una plataforma tecnológica para que se inscriban los sectores y empresas que, de acuerdo al semáforo, puedan ir reiniciando actividades.

Asimismo, afirmó, con el fin de extremar la protección a la salud de los sonorenses, en el estado se ha trabajado en diseñar una serie de ordenamientos adicionales a seguir que permitan reducir aún más los riesgos.

“En Sonora, hemos tomado medidas extraordinarias para proteger a los trabajadores. Se trata de una guía aprobada ya por el Consejo Estatal de Salud, para construir una nueva normalidad en esta etapa de reactivación”, dijo y detalló las medidas aplicables al retorno a las actividades laborales:

Primero. Las empresas que vayan reincorporándose a la actividad laboral y cuenten con más de 250 empleados deben hacer pruebas de Covid en una proporción del 5% de su planta laboral cada semana.

Segundo. Los empleadores deberán asegurar el uso obligatorio de cubrebocas en sus trabajadores, desde el trayecto de sus hogares al centro de trabajo, durante la jornada laboral y de retorno.

Tercero. En materia de transporte de personal solo se permitirá un aforo de 50% de su capacidad, manteniendo la distancia adecuada.

Cuarto. Los trabajadores con una condición vulnerable de salud y adultos mayores permanecerán en sus casas para evitar exponerlos a contagios.

“Definitivamente, no hay soluciones sencillas, no existen caminos fáciles; el compromiso con nuestra comunidad, la disciplina, la corresponsabilidad, son clave para vencer este momento difícil; es tiempo de mantenernos unidos. Vamos a superar este reto para heredar a nuestros hijos e hijas ese mañana de oportunidades que con todo nuestro corazón deseamos para ellos”, finalizó.