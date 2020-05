Rebasa Sonora los dos mil contagios por Covid-19

Compartir ! tweet





* Registró este jueves 11 fallecimientos y 104 casos nuevos* El Gobierno Federal dará a conocer los detalles de las primeras fechas de la reapertura económica

Hermosillo, Sonora, mayo 28 de 2020. En los últimos días, la velocidad de contagio de Covid-19 ha aumentado en Nogales y Cajeme, ambos municipios transitan en una zona de franca epidemia, por lo que la recomendación es quedarse en casa y extremar cuidados, enfatizó Enrique Clausen Iberri, al informar que este día se registraron 11 fallecimientos y 104 nuevos casos, para acumular 167 decesos y llegar a dos mil 032 casos positivos de la enfermedad en Sonora.Tras lamentar las 11 defunciones y solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, el secretario de Salud indicó que los 11 fallecimientos ocurrieron en seis hombres y cinco mujeres, quienes iniciaron síntomas entre el 3 y el 22 de mayo y fallecieron entre el 19 y el 28 de mayo y cuyas edades oscilaban entre los 43 y 87 años.Añadió que seis eran derechohabientes del IMSS, cuatro de la Secretaría de Salud y uno del Isssteson y corresponden a los municipios de: Nogales (3), Hermosillo (3), San Luis Río Colorado (2), Cajeme (2) y Caborca (1).El funcionario estatal señaló que con estas 11 defunciones se acumulan 167 en Sonora; además, con los 104 casos confirmados se acumulan 2 mil 032 en total: Los 104 casos ocurrieron en 45 mujeres y 59 hombres, con edades que oscilan entre los 13 y 85 años. Detalló que 53 de ellos son residentes de Hermosillo, 24 de Cajeme, 5 de Magdalena de Kino, 5 de Nogales, 4 de Guaymas, 3 de San Luis Río Colorado; 3 de Agua Prieta, 2 de Santa Ana, 1 de Ures, 1 de Bácum, 1 de Benjamín Hill, 1 de Carbó y 1 de Puerto Peñasco.Agregó que este jueves se confirmó un caso pediátrico en una niña de 13 años, residente de Magdalena de Kino, con un cuadro leve que se encuentra en recuperación en su domicilio, con ella suman en total 29 casos pediátricos.Indicó que de los 104 casos nuevos, 25 ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo (16); Nogales (2); Santa Ana (2); San Luis Río Colorado (2); Guaymas (1); Cajeme (1) y Agua Prieta (1).Clausen Iberri apuntó que se han confirmado 19 casos en mujeres embarazadas, cinco de ellas residentes de Cajeme; cuatro de Hermosillo; cuatro de Nogales; tres de San Luis Río Colorado; una de Guaymas; una de Caborca y una de Huatabampo.El secretario de Salud indicó que este viernes, el gobierno federal informará los detalles de las primeras fechas de reapertura económica; sin embargo, en Sonora se sigue trabajando diariamente para definir las medidas para el inicio de la nueva normalidad.“Nosotros como Secretaría de Salud presentamos hoy al gabinete económico, la guía para trabajar en la construcción de la nueva normalidad en Sonora, guía que mañana será puesta a consideración ante el Consejo Estatal de Salud, con el objetivo de establecer medidas sanitarias para garantizar un mayor bienestar y mejores condiciones de salud para la población”, afirmó.Sobre el comportamiento que tiene la pandemia en la entidad, Enrique Clausen Iberri puntualizó que la velocidad de contagio, es decir la evolución de casos confirmados, es mayor en los municipios de Cajeme y Nogales, ambos municipios ya transitan en una zona de franca epidemia.“Es importante y muy recomendable que te protejas, que te quedes en casa y que procures extremar cuidados, si vives en Cajeme o en Nogales, la recomendación sigue siendo la misma, el aislamiento social, no te arriesgues, no creas que a ti no te va a pasar, por favor, quédate en casa, evita más contagios, salva vidas”, dijo.Casos Covid-19 en Sonora: 2,032 casos confirmados y 167 defuncionesDefunciones registradas el 28 de mayo: 11Nogales: 3Hermosillo: 3San Luis Río Colorado: 2Cajeme: 2Caborca: 1Mujeres: 6Hombres: 5Institución MédicaIMSS: 6Secretaría de Salud: 4Isssteson: 1Casos confirmados el 28 de mayo: 104Hermosillo: 53Cajeme: 24Magdalena: 5Nogales: 5Guaymas: 4San Luis Río Colorado: 3Agua Prieta: 3Santa Ana: 2Ures: 1Bácum: 1Benjamín Hill: 1Carbó: 1Puerto Peñasco: 1Mujeres: 45Hombres: 59Institución MédicaSecretaría de Salud: 70Isssteson: 24IMSS: 6Issste: 3Semar: 1AcumuladosDefunciones: 167San Luis Río Colorado: 48Cajeme: 30Hermosillo: 21Nogales: 19Navojoa: 10Caborca: 10Guaymas: 8Huatabampo: 4Magdalena: 4Sáric: 2Etchojoa: 2Agua Prieta: 2Opodepe: 1Ímuris: 1Santa Ana: 1Altar: 1Cumpas: 1Benito Juárez: 1Gral. Plutarco Elías Calles: 1Mujeres: 74Hombres: 93Institución MédicaIMSS: 79Secretaría de Salud: 67Isssteson: 13Issste: 5Sedena: 2Semar: 1Total de Casos confirmados: 2,032Hermosillo 664, municipio con mayor incidencia con un 33% del total.San Luis Río Colorado, 371 que representan 18% del total.Cajeme: 309, que representan 15% del totalNogales: 270, que representan 13% del totalNavojoa: 92Caborca: 73Guaymas: 55Agua Prieta: 35Huatabampo: 24Magdalena: 22Cananea: 21Nacozari de García: 20Etchojoa: 11Santa Ana: 10Altar: 9Benito Juárez: 7Gral. Plutarco Elías Calles: 7Puerto Peñasco: 6Sáric: 4Bácum: 3Ures: 3Opodepe: 2Pitiquito: 2Ímuris: 1Villa Pesqueira: 1Cumpas: 1Empalme: 1Rosario: 1Tubutama: 1Álamos: 1Ónavas: 1Baviácora: 1Carbó: 1Benjamín Hill: 1Mujeres: 934Hombres: 1,098Institución MédicaSecretaría de Salud: 1,055IMSS: 554Isssteson: 226Sedena: 164Issste: 30Semar: 3Casos estudiados: 4,733Descartados: 2,701Dados de alta: 299Cuadro leve: 1,370Hospitalizados: 196Graves: 112