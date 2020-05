Se reconoce al personal de salud del IMSS frente al COVID-19 con el “Mural a los Héroes de la Salud” del CMN Siglo XXI

Compartir ! tweet





* El Instituto exhorta a los usuarios de las redes sociales a enviar sus mensajes de reconocimiento al personal de salud involucrado en la atención de la pandemia.

Porque no hay aplausos suficientes que reconozcan la destacada labor del personal de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde hace dos semanas y hasta el 14 de junio, en la fachada de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI se proyectan más de 100 imágenes de los héroes que están en la línea de batalla por preservar la vida de los pacientes con COVID-19.El “Mural a los Héroes de la Salud” despliega una serie de imágenes de enfermeras, enfermeros, médicas y médicos que llevan en el rostro las marcas de esta dura batalla, y mensajes ciudadanos a través del hashtag #HéroesDeLaSalud que hacen referencia al trabajo del personal de salud.Durante el mes de proyección, cada 15 días se dedicará una sesión para mostrar un memorial de los trabajadores del IMSS que perdieron la vida en cumplimiento de su labor en contra de la enfermedad. Se trata de un momento solemne donde se compartirán nombres, cargos y fotos de las heroínas y héroes.Este homenaje al personal de la salud que labora en el Seguro Social y que se encuentra en la primera línea para hacer frente al COVID-19, es la suma de esfuerzos del Grupo CIE (Corporación Interamericana de Entretenimiento), la empresa Cocolab y el fotógrafo Santiago Arau, quienes de manera altruista lograron concretar este proyecto que no generó gastos al Seguro Social.Durante la proyección de este mural que se llevó a cabo la noche del lunes 25 de mayo, la Técnico en Terapia Respiratoria, Maricela Pérez Salazar, destacó el compromiso, entrega y dedicación que brinda durante ocho horas diarias en el Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI.“Yo tengo familia, mis hijos son los que me preocupan. Nuestra labor aquí es la ventilación mecánica, tenemos que darles el mantenimiento y cada que se vaya a intubar un paciente llevar el equipo adecuado. A mis pacientes los veo como si fueran mis hermanos, mi papá o yo misma, porque somos seres humanos y a mí me gustaría que me trataran como yo los trato”, comentó.Por su parte, Hugo Edgar Trejo Quintos, Terapeuta Respiratorio adscrito a esta unidad hospitalaria, señaló que el COVID-19 le ha cambiado la vida. “Desde las costumbres, la forma incluso del manejo de nuestra propia persona, nos ha cambiado y cuesta mucho trabajo estar allá adentro tantas horas con el Equipo de Protección Personal”.Dijo que el trabajo diario que desempeñan en este hospital híbrido es posible gracias a la labor en equipo de limpieza, enfermeras, intensivistas y urgenciólogos, quienes realizan tareas titánicas durante la atención de los pacientes con COVID.Para continuar con este homenaje a quienes cuidan la salud de los mexicanos, el IMSS hace un llamado a los ciudadanos a enviar a través de Twitter y Facebook mensajes positivos al personal de salud involucrado en la atención de esta emergencia sanitaria.