Semáforo epidemiológico para reapertura será federal: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los gobernadores del país trabajar de manera uniforme en el regreso escalonado de las actividades y conforme al semáforo que dio a conocer el Consejo de Salubridad y no un calendario propio.Luego de participar en la reunión del Consejo de Salubridad y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la funcionaria dijo que, si bien a algunos mandatarios «ya se le queman las habas» por abrir y otros se niegan a iniciar actividades, debe seguirse la estrategia federal.»El semáforo debe ser federal, no podemos tener consideraciones con semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país, de que ahora cada quien abre cuando quiere y cada quien cierra cuando quiere”, expresó.»Debemos tener una coordinación federal, de ahí el diálogo con los señores y la señora gobernadora para que todos vayamos en la misma gradualidad», señaló.En conferencia de prensa virtual, tras la presentación de acciones en materia de atención a la violencia de género, la secretaria Sánchez Cordero informó qué hay industrias, particularmente la automotriz, que ya están listas para volver a operar y otras que les ha costado trabajo cumplir con el protocolo de sanidad, por ello es indispensable, que se trabaje en una misma gradualidad hacia la «nueva normalidad».»Efectivamente hay gobernadores que no quieren todavía empezar a aperturas algunas industrias y que ya pudieran hacerlo a partir del 1 de junio, hay otros gobernadores que, por el contrario, les queman las habas por empezar a aperturas las industrias»En el tema de revisar el pacto fiscal, la secretaria dijo que el gobierno federal, está abierto a su revisión, aunque hoy lo importante es enfrentar la situación económica que enfrentará el país una vez que se supere la pandemia.»Los gobiernos de los estados van a tener una situación muy difícil, por supuesto que sí. Estamos en esto, queremos que el » coletazo» económico sea lo menos fuerte posible, pero de que va a ser un » coletazo» económico lo va a ser», anticipó.