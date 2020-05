Registra Sonora seis defunciones y 102 nuevos casos de Covid-19

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, mayo 25 de 2020. La solidaridad, la conciencia social y el trabajo en conjunto es la única fórmula para contener el contagio del Coronavirus (Covid-19) en Sonora, enfatizó Enrique Clausen Iberri, al informar que este día se confirmaron seis fallecimientos y 102 nuevos casos, para acumular 129 decesos y mil 701 casos de la enfermedad.

Tras lamentar las seis defunciones y solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, el secretario de Salud indicó que los seis fallecimientos ocurrieron en cinco hombres y una mujer, con edades que oscilaban entre los entre 39 y 86 años, quienes iniciaron síntomas entre el 29 de abril y el 15 de mayo y fallecieron entre el 19 y el 24 de mayo.

Agregó que, respecto a la institución médica, tres eran derechohabientes del IMSS y tres de la Secretaría de Salud, tres de los cuales eran residentes de Guaymas; uno de General Plutarco Elías Calles; uno de San Luis Río Colorado y uno de Cajeme.

El funcionario estatal señaló que con estas seis defunciones se acumulan 129 en Sonora y con los 102 nuevos casos confirmados se acumulan mil 701 contagios en total: Los 102 casos, dijo, ocurrieron en 48 mujeres y 54 hombres de edades que oscilan entre 1 y 90 años.

Añadió que 30 de los casos son residentes de San Luis Río Colorado; 26 de Hermosillo; 19 de Navojoa; 13 de Cajeme; cinco de Caborca; dos de Nacozari de García; dos de Altar; dos de Nogales; dos de Huatabampo y uno de Etchojoa.

Clausen Iberri dijo que este lunes se confirman tres casos pediátricos, que sucedieron en dos niñas de 10 y 14 años y un niño de 1 año de edad, residentes de San Luis Río Colorado y Hermosillo. Los tres presentan cuadros leves y se encuentran en recuperación en sus domicilios; con ellos, suman ya 23 casos pediátricos.

Detalló que 20 de los 102 casos ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo (12); San Luis Río Colorado (4); Cajeme (2) y Nacozari de García (2).

El secretario de Salud enfatizó que como se ha dicho en repetidas ocasiones, el Covid-19 sólo se podrá contener con la solidaridad, con la conciencia social, con trabajo en equipo y con la estrategia de distanciamiento social Quédate en casa.

“Lo más probable es que estas personas que no han cumplido con el quédate en casa, seguramente serán las primeras por obvias razones en estar preocupadas ante la falta de camas para algún familiar o ser querido, pues a todos ellos les tengo noticias, al Covid-19 no se le gana con dinero, porque si los contagios se siguen multiplicando, no habrá dinero que alcance para detenerlos, como tampoco va a haber hospitales suficientes para tantos infectados”, afirmó.

Casos Covid-19 en Sonora

1,701 casos confirmados y 129 defunciones

Defunciones registradas el

25 de mayo: 6

Guaymas: 3

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

San Luis Río Colorado: 1

Cajeme: 1

Mujeres: 1

Hombres: 5

Institución Médica

IMSS: 3

Secretaría de Salud: 3

Casos confirmados el 25 de mayo: 102

San Luis Río Colorado: 30

Hermosillo: 26

Navojoa: 19

Cajeme: 13

Caborca: 5

Altar: 2

Nogales: 2

Nacozari de García: 2

Huatabampo: 2

Etchojoa: 1

Mujeres: 48

Hombres: 54

Institución Médica

Secretaría de Salud: 73

IMSS: 19

Isssteson: 10

Acumulados

Defunciones: 129

San Luis Río Colorado: 40

Cajeme: 23

Nogales: 13

Hermosillo: 12

Guaymas: 8

Caborca: 7

Navojoa: 6

Huatabampo: 4

Magdalena: 3

Sáric: 2

Etchojoa: 2

Agua Prieta: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Benito Juárez: 1

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Mujeres: 63

Hombres: 66

Institución Médica

IMSS: 66

Secretaría de Salud: 47

Isssteson: 9

Issste: 5

Sedena: 1

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 1,701

Hermosillo 536, municipio con mayor incidencia con un 32% del total.

San Luis Río Colorado, 335 que representan 20% del total.

Cajeme: 255

Nogales: 220

Navojoa: 85

Caborca: 64

Guaymas: 47

Huatabampo: 24

Agua Prieta: 22

Cananea: 19

Nacozari de García: 18

Magdalena: 14

Etchojoa: 11

Altar: 8

Benito Juárez: 7

Santa Ana: 7

Gral. Plutarco Elías Calles: 7

Puerto Peñasco: 5

Sáric: 4

Bácum: 3

Opodepe: 2

Ures: 2

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Empalme: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Mujeres: 789

Hombres: 912

Institución Médica

Secretaría de Salud: 858

IMSS: 487

Sedena: 160

Isssteson: 167

Issste: 27

Semar: 2

Casos estudiados: 4,038

Descartados: 2,337

Dados de alta: 163

Cuadro leve: 1,211

Hospitalizados: 198

Graves: 129