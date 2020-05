Sin Sana Distancia pandemia se hubiera acabado el 10 de abril: López-Gatell

Compartir ! tweet





* El subsecretario de Salud explicó que de no aplicar medidas, en 12 días se hubieran registrado casi 40 mil casos en el Valle de México, que hubieran colapsado el Sistema Nacional de Salud

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó esta noche que si no se hubieran aplicado las medidas de Sana Distancia la epidemia de coronavirus se hubiera agotado el 10 de abril, en el Valle de México.

Explicó que alguien podría pensar que dicho escenario hubiera sido positivo, pero no es así, porque en tan sólo 12 días se hubieran registrado casi 40 mil casos de Covid-19, lo que hubiera colapsado el Sistema Nacional de Salud.

“Tan sólo del 28 de marzo al día 10 de abril, en estos 12 días se habría agotado la epidemia; uno podría pensar que positivo, hubiéramos tenido una epidemia muy corta, ya hoy estaríamos despreocupadas y despreocupados, pero no, porque lo preocupante es que hubiéramos tenido la cantidad de casos que se puede tener a lo largo de varias semanas y meses en tan sólo esos 12 días”, comentó.

“Habríamos llegado a sumar estos 40 mil casos, casi, 38 mil 500 casos en tan sólo 12 días; evidentemente hubiera colapsado el Sistema Nacional de Salud, el sistema de atención no habría sido competente para recibir a tanta gente, sólo en la Ciudad de México”, agregó.

VAN 71 MIL 105 CASOS DE COVID-19 Y SIETE MIL 633 MUERTOS

En las últimas 24 horas en el país se registraron dos mil 485 casos nuevos de Covid-19, con lo que hasta este lunes suman 71 mil 105 personas infectadas y siete mil 633 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía.

En rueda de prensa detalló que del total de los casos acumulados, actualmente se encuentran activos 14 mil 020. También se tienen 29 mil 509 casos sospechosos y 125 mil 36 negativos. Desde el inicio de la epidemia se han estudiado a 225 mil 650 personas.

La Ciudad de México y el Estado de México siguen como las demarcaciones que concentran la mayor actividad de la epidemia en las últimas dos semanas. La incidencia del virus a nivel nacional es de 10.9 por cada cien mil habitantes.