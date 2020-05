Recibe Gobernadora donación de ventiladores de Fundación Grupo México

Compartir ! tweet





* Serán entregados al Hospital General del Estado y a hospitales del IMSS en Sonora

Hermosillo, Sonora, mayo 25 de 2020. Contar con ventiladores suficientes en los hospitales es de suma importancia para asistir en su tratamiento contra el Covid-19 a los pacientes graves que requieren ayuda para respirar, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al recibir 23 ventiladores de parte de Fundación Grupo México, 10 de los cuales son para el Hospital General del Estado y 13 para el IMSS.

La mandataria estatal agradeció este apoyo para los hospitales en Sonora y aseguró que seguirá con las gestiones necesarias para adquirir equipo médico para hacer frente a esta pandemia.

“Quiero agradecer a la Fundación Grupo México, sé que estos ventiladores son de gran utilidad, sobre todo para los pacientes que lamentablemente se encuentran graves, y eso les puede salvar la vida prácticamente, les agradezco esta donación, estos 23 equipos, y yo seguiré gestionando y haciendo todo lo que me corresponde para verificar que la salud de los sonorenses se encuentre lo mejor posible, lo más importante es la prevención y seguiré trabajando en el tema de prevención”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich recordó que el inicio de la reactivación económica se hará tal como lo ha establecido el Gobierno Federal, para la industria automotriz, aeroespacial, minería y construcción, con personal mínimo y con las más estrictas medidas de sanidad para evitar brotes explosivos.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, resaltó que Sonora es de las entidades que más ha invertido en equipamiento para hacer frente a la pandemia del Covid-19, mismo que servirá a los hospitales inclusive después de la contingencia sanitaria.

“Siéntase, gobernadora, no solamente orgullosa, sino muy satisfecha por todo lo que ha adquirido, por todo el inventario en equipamiento que usted ha adquirido, creo que si llegamos a hacer una comparación de todo el equipamiento en ventiladores y monitores, seguramente seremos uno de los estados que más invirtió para esta pandemia, está dejando un legado en equipamiento para los 16 hospitales del estado y que después van a servir mucho”, señaló.

Marcos Serrato Félix, director del Hospital General del Estado, dijo que este equipo es muy necesario en un hospital y va dirigido a pacientes que generalmente se encuentran en condiciones graves.

“Los ventiladores son un equipo muy necesario en un hospital para darle soporte de vida a personas que necesitan asistencia en su respiración, este es un caso para pacientes graves que no pueden respirar por sí solos, y se requiere asistencia mecánica para ventilación; es un equipo muy valioso que nos va ayudar a atender a muchos pacientes y a quienes están siendo víctimas de este terrible virus”, indicó.

Abigail Gálvez, representante de Fundación Grupo México, mencionó que con estos 23 ventiladores en Sonora, esta organización se suma al apoyo que ya se ha entregado en materia de insumos médicos y equipo hospitalario para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

“Se hace la entrega de 23 ventiladores para el estado de Sonora de parte de Fundación de Grupo México, para atender pacientes con Covid-19 que así lo requieran”, comentó.