Veía muy lejano al Covid-19 y ahora lo veo en todas partes: paramédica Melissa Gutiérrez

Hermosillo, Sonora; mayo 25 de 2020. Como algo muy lejano, del otro lado del mundo, refirió Melissa Gutiérrez que veía al Covid-19, sin embargo, al presentarse el primer caso en Sonora y trasladarse ella a San Luis Río Colorado, en apoyo a ese municipio, ahora lo ve en todas partes.

‘’El miedo lo veía muy lejano, lo veía al otro lado del mundo. Ahora no, ahora lo veo muy cerca, lo veo cerca de mí y lo veo que está en todas partes. Siento que estoy rodeada de ese virus, que no puedo ver’’, declaró.

La paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Sonora, dijo que ella está implementando todas las medidas de protección y seguridad para seguir cumpliendo con su trabajo diario a favor de la salud y pidió a la población quedarse en casa.

Melissa subrayó que su familia es lo más importante para ella y que su hija es la fuerza para salir adelante, a quien le envió el mensaje de que todo lo que realiza es por ella y para que se sienta orgullosa.

‘’Ella es la fuerza para salir adelante en todo, que siempre está conmigo, que siempre está en mi mente, todo lo que hago es por ella’’, comentó.

Agradeció a sus compañeros su apoyo en esta contingencia, pues le han enseñado que existe una familia laboral donde a pesar de sus diferencias, siempre están el uno para el otro.

‘’Les recomiendo (a la población) que se queden casa para ayudarnos todos, si ellos nos ayudan nosotros les ayudamos a todos. Le agradezco a mi familia por el apoyo, porque a pesar que estoy lejos de ellos, que estoy trabajando lejos de mi hija, me han brindado su apoyo y me han demostrado que están para mí siempre’’, culminó.