Siguen a la alza fallecimientos por Covid-19: 14 decesos y 98 nuevos contagios

Compartir ! tweet





* Es momento de reflexionar y quedarse en casa para contener la pandemia en Sonora: Secretario de Salud

Hermosillo, Sonora, mayo 24 de 2020. Es momento de reflexionar y trabajar en conjunto para contener el Coronavirus (Covid-19) en Sonora, ya que de cada diez contagios cuatro están siendo hospitalizados, enfatizó Enrique Clausen Iberri, al informar que este domingo se registraron 14 fallecimientos y 98 nuevos casos de la enfermedad, para acumularse 123 decesos y mil 599 casos en total en el estado.

Tras lamentar las 14 defunciones y solidarizarse con las familias de las personas fallecidas, el secretario de Salud señaló que los fallecimientos ocurrieron en seis mujeres y ocho hombres, quienes iniciaron síntomas entre el 29 de abril y el 19 de mayo, fallecieron entre el 9 y el 23 de mayo y su edad oscilaba entre los 23 y los 80 años.

Añadió que, respecto a la institución médica, siete de los casos eran derechohabientes del IMSS y siete más de la Secretaría de Salud; siete de ellos residentes de San Luis Río Colorado; cuatro de Cajeme; uno de Hermosillo; uno de Nogales y uno más de Navojoa.

El funcionario estatal dijo que con estas 14 defunciones se acumulan 123 en Sonora, además, con los 98 casos confirmados la suma de casos positivos llega a mil 599 en total; los 98 casos ocurrieron en 54 mujeres y 44 hombres, con edades que oscilan entre los 19 y 84 años.

Agregó que 32 de los casos son residentes de Hermosillo; 28 de Nogales; 18 de Cajeme; ocho de San Luis Río Colorado; tres de Nacozari de García; dos de Agua Prieta; dos de Caborca; dos de Cananea; dos de Plutarco Elías Calles y uno de Santa Ana; 38 de los casos ocurrieron en trabajadores de la salud: Hermosillo (13); Cajeme (12); Nogales (8); Nacozari de García (2); Caborca (1); Santa Ana (1) y San Luis Río Colorado (1).

Enrique Clausen Iberri indicó que actualmente la sociedad sonorense se encuentra polarizada en dos vertientes, entre los que se mantienen en sus hogares, siguiendo las medidas de aislamiento social, y los que se movilizan en las calles.

“La segunda vertiente es la que tiene que ver con los que ya no se están quedando en casa, y esta se puede dividir en dos grupos, los que tienen que salir por necesidad a trabajar y que muchos de ellos viven al día, mientras que el otro grupo son los que no creen, que salen a la calle sin necesidad y que puede provocar un gran número de contagios por su movilidad, a estas personas se les considera que no trabajan en equipo, ya que no les importa por sus acciones saturar los hospitales”, apuntó.

Aun con las confirmaciones diarias del aumento de casos y fallecimientos por Covid-19, la gente está saliendo a convivir, a pasear, a reuniones sociales, a la playa, puntualizó el secretario de Salud, quien mencionó que aún es momento de reflexionar, recapacitar y hacer equipo para que esta tragedia no sea mayor.

Comentó que según el comportamiento de la pandemia, es que se tomarán las decisiones para establecer las medidas generales de la nueva normalidad, las cuales se acordarán en la siguiente sesión del Consejo Estatal de Salud, con base a la propuesta federal, por lo que es de vital importancia el apoyo de toda la sociedad para reducir la velocidad de contagio e iniciar con la nueva etapa que será de manera gradual, ordenada y progresiva.

“Aquí en Sonora de cada diez contagios cuatro están llegando a los hospitales, piensa por favor cada vez que quieras salir por salir, tú tienes la última palabra, y gracias a los que sí se están quedando en casa”, expresó.

Casos Covid-19 en Sonora

1,599 casos confirmados y 123 defunciones

Defunciones registradas el

24 de mayo: 14

San Luis Río Colorado: 7

Cajeme: 4

Hermosillo: 1

Nogales: 1

Navojoa: 1

Mujeres: 6

Hombres: 8

Institución Médica

IMSS: 7

Salud: 7

Casos confirmados el 24 de mayo: 98

Hermosillo: 32

Nogales: 28

Cajeme: 18

San Luis Río Colorado: 8

Nacozari de García: 3

Agua Prieta: 2

Caborca: 2

Cananea: 2

Gral. Plutarco Elías Calles 2

Santa Ana: 1

Mujeres: 54

Hombres: 44

Institución Médica

Secretaría de Salud: 45

IMSS: 50

Isssteson: 3

Acumulados

Defunciones: 123

San Luis Río Colorado: 39

Cajeme: 22

Nogales: 13

Hermosillo: 12

Caborca: 7

Navojoa: 6

Guaymas: 5

Huatabampo: 4

Magdalena: 3

Sáric: 2

Etchojoa: 2

Agua Prieta: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 62

Hombres: 61

Institución Médica

IMSS: 63

Secretaría de Salud: 44

Isssteson: 9

Issste: 5

Sedena: 1

Semar: 1

Total de Casos confirmados: 1,599

Hermosillo 510, municipio con mayor incidencia con un 32% del total.

San Luis Río Colorado, 305 que representan 19% del total.

Cajeme: 242

Nogales: 217

Navojoa: 66

Caborca: 59

Guaymas: 47

Huatabampo: 22

Agua Prieta: 22

Cananea: 19

Nacozari de García: 16

Magdalena: 14

Etchojoa: 10

Benito Juárez: 7

Santa Ana: 7

Gral. Plutarco Elías Calles: 7

Altar: 6

Puerto Peñasco: 5

Sáric: 4

Bácum: 3

Opodepe: 2

Ures: 2

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Empalme: 1

Rosario: 1

Tubutama: 1

Mujeres: 741

Hombres: 858

Institución Médica

Secretaría de Salud: 785

IMSS: 468

Sedena: 160

Isssteson: 157

Issste: 27

Semar: 2

Casos estudiados: 3,845

Descartados: 2,246

Dados de alta: 163

Cuadro leve: 1,130

Hospitalizados: 183

Graves: 145

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo resumió en una lapidaria frase el pasado 4 de abril: “Nos pesa, literalmente, el sobrepeso nos pesa, la obesidad nos pesa poblacionalmente y hoy enfrentamos una epidemia de covid-19 con estos estragos prolongados de la mala alimentación”.