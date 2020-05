Deben sonorenses adoptar un estilo de vida más saludable ante Covid-19

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, mayo 21 del 2020.- En Sonora la gran incidencia de enfermedades crónicas degenerativas, sobre todo la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, vulnera más a las personas que podrían contagiarse de Covid-19 y desencadenar un desenlace fatal, expresó, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud.Acompañado de Karina Villalobos, coordinadora estatal del programa Ponte Frente al Espejo, comentó que dentro de los protocolos de reingreso a los trabajos, escuelas y la vida cotidiana, hay un interés en las medidas higiénicas de corto plazo: usar gel antibacterial, cubrebocas, mantener la sana distancia, además subrayó la importancia de establecer los protocolos de mediano y largo plazo, pero también los alimenticios.“La enfermedad es grave, pero es más grave por las personas a las que vulnera, y las personas a las que vulnera estamos en realidad asociados a nuestro estilo de vida, dejemos la inmediatez, ocupémonos en las medidas higiénicas, pero como sociedad, como estado de Sonora, debemos de integrar en esos protocolos de ingreso un estilo de vida más saludable”, comentó.El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, destacó que la implementación de un estilo de vida más saludable que a mediano logrará que los sonorenses bajen de peso, controlen la glucosa, a mejoren la presión arterial, a no darle dulces de más a los niños, disminuir el consumo de sodas y de sal logrará que tras pandemias que lleguen en un futuro, tengan menor impacto en la salud y la vida de los sonorenses.“Creo que es importante que también pensemos en esto, es decir, como estado nos afecta más por los estilos de vida que hemos llevado a cabo, es importante que empecemos a no usar los refill cuando vamos al cine o a las comidas, es importante que también empecemos a reducir el tamaño de las raciones de las porciones con las que comemos, es importante que vayamos haciendo eso si queremos que este tipo de epidemias no nos afecten como lo está haciendo este tiempo”, reiteró.Karina Villalobos, coordinadora estatal del programa Ponte Frente al Espejo, informó que como parte de este programa de promoción a la salud mental, se están formando colaboradores voluntarios a los que se les capacita sobre temas básicos de salud emocional y que ellos pueden replicar esos conocimientos en su entorno, ya sea familiar, laboral, entre otros.Ante la situación actual por la contingencia por Covid-19 y utilizando la tecnología con estrategias que permitan ofrecer a la ciudadanía información y orientación en materia de salud emocional, mediante la página oficial de Facebook de Ponte Frente al Espejo, se comparte información sobre salud emocional, actividades de relajación, rutinas de yoga, ejercicios, lecturas, manualidades; todo aquello que contribuya a la salud emocional esta cuarentena.También, dijo, por medio de la plataforma Zoom, se abrió un espacio de aprendizaje y reflexión los días martes y jueves a las 17:00 horas, donde se transmiten charlas con temas relevantes impartidos por invitados de la Secretaría de Salud, Asociaciones Civiles, entre otros; en el mes de abril se tuvo una asistencia de virtual de 859 personas, y en lo que va de mayo 355.Se han compartido temas como ansiedad por coronavirus y primero auxilios psicológicos; crisis como oportunidad para crecer en familia; técnicas de relajación; problemas para dormir durante el confinamiento por Covid-19; el uso incorrecto de redes sociales, fake news y psicosis; violencia intrafamiliar; tabaquismo como factor de riesgo ante Covid-19; resolución de conflictos familiares en cuarentena; entre otros.