EXHORTA ALCALDE A PREPARARSE PARA PODER INICIAR LA PRIMERA FASE DE REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

“Un monitoreo epidemiológico constante, con un seguimiento estricto, así como el apego a rigurosos protocolos sanitarios, son la base para los tiempos y fases de un plan paulatino y progresivo que conduzca a un primer periodo responsable de reactivación social y económica”, manifestó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al invitar a los diferentes sectores a preparase con vistas a la probable reapertura de algunos negocios no esenciales.

Añadió que el rol determinante que deberán asumir los comerciantes será el de ir preparando las condiciones necesarias para una posible apertura, por lo que es importante considerar que deben implementar las acciones de sanidad necesarias para evitar rebrotes y proceder con calma y de manera progresiva, sin descuidar el comportamiento de la pandemia y mejorando medidas de prevención.

“Siguiendo los protocolos debidos, las normas de reactivación dispuestas por la federación y la estadística del semáforo epidemiológico, estamos construyendo una línea del tiempo potencial para nuestra reactivación; por lo que considero que, si las condiciones sociales lo permiten, se podría empezar con la reapertura de negocios no esenciales de manera gradual”, señaló.

El Presidente Municipal enfatizó que la posibilidad de apertura estará sujeta a los indicadores sanitarios que se seguirán día a día para ser responsables en su arranque. En todo momento, dijo, se habla de una apertura escalonada donde seguirán aplicándose estrictas medidas de cuidado sanitario del personal de los establecimientos comerciales y de sus clientes.

“Los negocios que no cumplan con lo rigurosamente establecido no se les permitirá abrir o serán cerrados de nueva cuenta”, recalcó.

Para ello se continuará con los operativos de supervisión de establecimientos y a partir de hoy, personal de Protección Civil, Inspección y Vigilancia, en coordinación con autoridades municipales y estatales de salud, brindará capacitación sobre los protocolos que se deben implementar para que se autorice la operación de algunos comercios.

“Para que vayamos generando conciencia sobre la etapa que seguirá, en razón del comportamiento de los indicadores del semáforo epidemiológico local, iremos preparando informativamente a las empresas y comercios locales”, indicó el Alcalde.

Por otra parte, y como aporte fundamental de la reactivación, el municipio cuenta con programas que brindan apoyos a sectores estratégicos, para ello se preparó un fondo de asistencia económica a las Mipymes y al Comercio Informal, donde ya se cuenta con 750 solicitudes de pequeñas y medianas empresas y 498 para el comercio informal, mismas que para la próxima semana dispondrán de los apoyos, según el dictamen del comité evaluador.

Cabe mencionar que la Dirección de Cultura dará a conocer vía electrónica sobre la disponibilidad de un fondo de apoyo para los promotores culturales de la localidad.

Por último, el Presidente Mariscal Alvarado llamó a mantener la calma, no abrigar falsas expectativas ni proceder con antelación, pues la decisión de abrir algunos negocios se dará en función del cumplimiento con la normatividad sanitaria y el comportamiento de la pandemia.