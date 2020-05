Se espera gran carga de casos Covid-19 en siguientes días: Salud

Compartir ! tweet





* José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, destacó que en las últimas 24 horas se registraron dos mil 713 nuevos casos confirmados

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, resaltó que debido a que algunas entidades federativas están iniciando o están por llegar a su acmé; es decir, a sus picos epidémicos “se espera una buena carga de casos confirmados” de Covid-19 en los siguientes días.Destacó que en las últimas 24 horas se registraron dos mil 713 nuevos casos confirmados, lo que representa el mayor número de casos desde que inició la epidemia por coronavirus.Alomía Zefarra resaltó que en las últimas 24 horas el país ha registrado dos mil 713 casos de Covid-19, con lo que hasta este martes suman 54 mil 346 personas infectadas y cinco mil 666 defunciones.Del total de los casos confirmados, actualmente hay 11 mil 767 activos. Además se tienen 29 mil 450 casos sospechosos y 101 mil 979 negativos.Detalló que la Ciudad de México es la entidad que mantiene por mucho el mayor número de casos activos, a esta le siguen el Estado de México, Tabasco, Veracruz y Baja California.Por otra parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell subrayó que a pesar de los resultados positivos que han tenido algunos medicamentos contra el Covid-19, hasta ahora ninguno, entre ellos remdesivir, está autorizado para tratar el virus.“Remdesivir aunque es un fármaco prometedor, todavía son resultados modestos, (…) es natural que la población de México y el mundo empiece a albergar la esperanza en una disponibilidad pronta de un medicamento para el tratamiento de sus familiares“Pero es importantísimo que la población tenga claramente situado cuál es el estado que guardan estas investigaciones. En conclusión, remdesivir no es un medicamento que esté autorizado para su uso generalizado ni en México ni en ninguna otra parte del mundo”, apuntó.En ese sentido, el subsecretario subrayó que se debe tener cuidado con las falsas expectativas que guardan algunos medicamentos como es la ivermectina, un fármaco antiparasitario de uso común que puede tener altos niveles de toxicidad y que “está muy lejos de convertirse en un producto prometedor”.“Hay que tener mucho cuidado con productos farmacéuticos de uso ya registrado para otros fines porque están a la mano. No hay que pensar que sólo se debe ir a la farmacia y comprarlo.“Todos están en una fase muy incipiente de investigación preclínica y clínica y todavía no hay una esperanza de esto pueda venir rápido”, afirmó.