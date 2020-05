Remdesivir no está autorizado para uso generalizado en Covid-19: López-Gatell

* El subsecretario de Salud señaló que el medicamento sigue en fase de pruebas en ensayos clínicos, aunque ‘estoy entusiasta, tanto como el secretario, de que esto pudiera ser prometedor’

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que, aunque el medicamento Remdesivir es prometedor para tratar el Covid-19, en ningún país del mundo está aprobado.Luego de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, diera a conocer que el uso de Remdesivir fue efectivo para un grupo de siete mexicanos que padecían coronavirus en fase crítica, López- Gatell señaló:Estoy entusiasta, tanto como el secretario, de que esto pudiera ser prometedor, pero hoy no es un fármaco de uso generalizado”.Añadió que el medicamento sigue en fase de pruebas en ensayos clínicos.No es un medicamento que esté autorizado para su uso generalizado, ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo. No tengamos una esperanza que no estaría cimentada en la realidad, de que ya muy pronto, lo único que hay que hacer es conseguir el medicamento.No sería inusual, que empezaran a existir presiones de distintos orígenes para que se adquiera ese medicamento o para que se compre ese medicamento. O de manera directa los proveedores de salud pudieran dar cabida a que alguien empezar a vender ese medicamento”, enfatizó.OCUPACIÓN HOSPITALARIADe acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la ocupación hospitalaria a nivel nacional en camas generales, se mantiene en 39 por ciento, es decir existen 9 mil 069 camas ocupadas y 14 mil 144 disponibles.No obstante, la Ciudad de México registró 74 por ciento de ocupación, le sigue el Estado de México con 61 por ciento y Guerrero con 59 por ciento.En camas con ventilador, la ocupación promedio en el país es de 32 por ciento, en contraste en la CDMX es de 66 por ciento. En segundo lugar está Baja California con 58 por ciento y luego el Estado de México, con 54 por ciento.