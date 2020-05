Estamos en el momento de máxima transmisión de Covid-19: López-Gatell

Compartir ! tweet





* El subsecretario de Salud resalta que es importante estar concientes, de que el 1 de junio – cuando termine la Jornada Nacional de Sana distancia- no se volverá a la normalidad

A 10 días del pico máximo de la pandemia de coronavirus – que se registró el 8 de mayo- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que “estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS -CoV-2”.Por lo que exhortó a la población que vive en las zonas de alto contagio a quedarse en casa y añadió que es importante que la ciudadanía esté consciente, de que el 1 de junio – cuando se termine la Jornada Nacional de Sana distancia- no se regresará a la normalidad y la movilidad dependerá del semáforo de riesgo.“No piense la ciudadanía – por favor que esto quede registrado- no piense la ciudadanía que el primero de Junio volvemos a la normalidad, no va a ser así.“La manera en que va a ocurrir, es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al primero de Junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de Covid, en cada una de las 32 entidades federativas y estará representada por un semáforo.“Un semáforo del riesgo, que considera diversas variables que ya hemos explicado, de modo que la población va a poder saber, en la entidad que reside, cuál es la condición epidémica de Covid.“Y derivado de ello, habrá indicaciones para saber si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no”, explicó.VALLE DE MÉXICO CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE CASOS Y MUERTESEn tan sólo un día, 155 personas fallecieron por Covid-19, por lo que el total de fallecimientos ascendió a cinco mil 332, la mayoría se concentran en la Ciudad de México, Baja California y Estado de México.Existen dos mil 414 casos nuevos, con lo que el acumulado ascendió a 51 mil 633 confirmados, de los cuales, 11 mil 300 son casos activos que se ubican, principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Tabasco.En lo que va de la pandemia, el Valle de México es la zona que registró el mayor número de casos: 14 mil 566 están en la capital del país y 8 mil 556 en la entidad mexiquense.OCUPACIÓN HOSPITALARIADe acuerdo a la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave), la ocupación hospitalaria a nivel nacional en camas generales, es de 39 por ciento, es decir existen 8 mil 862 camas ocupadas y 13 mil 770 disponibles.No obstante, la Ciudad de México registró 77 por ciento de ocupación, le sigue el Estado de México con 59 por ciento y Baja California con 54 por ciento.En camas con ventilador, la ocupación promedio en el país es de 32 por ciento, en contraste en la capital del país es de 66 por ciento. En segundo lugar está Baja California con 56 por ciento y luego el Estado de México, con 55 por ciento.Del 24 de abril al 17 de mayo, el número de hospitales Covid-19 aumentó a 739, frente a los 645 con los que inició la atención de la pandemia.En la misma etapa, el número de camas generales se incrementó a 22 mil 600, después de haber iniciado con 14 mil 500 camas.Por el contrario, con respecto al número de camas con ventilador, el número disminuyó. El 24 de abril había 6 mil 900 y actualmente hay un total de 6 mil 200 camas.