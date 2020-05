Empresas deben solicitar reapertura con cuestionario: López Obrador

Compartir ! tweet





* El presidente informó que empresas de construcción, minería y relacionadas con transporte podrán consultar los requisitos para reabrir sus actividades bajo el compromiso ‘de decir verdad’

La nueva normalidad a los centros de trabajo deberá hacerse «con mucho cuidado, con protocolos» y protegiendo la salud de los trabajadores señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al recordar que este lunes se reanudan labores y actividades sociales en 324 municipios del país libre de Covid-19.

En un video difundido en redes sociales, el presidente de México puntualizó que la secretaría de economía, la secretaría del trabajo junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diseñaron un mecanismo en el que las empresas de construcción, minería y relacionadas con el transporte podrán consultar los requisitos para reabrir sus actividades laborales bajo el compromiso «de decir verdad».

De no existir las condiciones para proteger la seguridad y salud de los trabajadores al inspeccionar las instalaciones de «manera aleatoria», se procederá legalmente» contra la empresa, advirtió el presidente López Obrador.

«Contesta un cuestionario, son como 60 preguntas, hacen el compromiso la empresa ya sea de construcción, de minería, de la industria automotriz, hacen el compromiso de actuar de manera responsable, bajo protesta de decir verdad y se les va a ir dando el permiso, la autorización con protocolos; es decir, no puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar foros (…) no vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión (…) y luego aleatoriamente, por insaculación se van a aplicar inspecciones para ver el cumplimiento de las empresas , si no se cumple, entonces sí vamos a proceder legalmente, pero partimos de la confianza» expresó en el mensaje dominical.

El presidente pidió la colaboración y coordinación de todas las autoridades para reabrir la economía y regresar a la nueva normalidad.

También destacó que el regreso a las actividades debe ser sin imposiciones de ningún tipo.

«Vamos a abrir pero con cuidado, le pido a todas las autoridades locales, a los gobernadores, a los presidentes municipales, a las autoridades de usos y costumbres que no ayuden para que nos cuidemos, hay que hablar con los maestros hay que empezar con acuerdos, tiene que haber consenso, nada por la fuerza, todo por la razón, el derecho, cuidándonos pero sí ir pensando en abrir porque tenemos iniciar en cabalidad la vida productiva, la vida económica, la vida social en nuestro país» destacó el presidente.