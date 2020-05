Debemos sumar esfuerzos para combatir la violencia comunitaria contra las mujeres: ISM

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, 14 de mayo de 2020. La violencia contra las mujeres en espacios públicos es una de las formas más peligrosas en la violación de sus derechos humanos y prevenirla es tarea de todas y todos, por lo que, quien sea testigo de cualquier situación violenta o de riesgo debe apoyar denunciando, indicó Blanca Luz Saldaña López.

La coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM) señaló que aun cuando existe el llamado #QuédateEnCasa debido a la contingencia por Covid-19, algunas mujeres que trabajan en actividades esenciales deben salir de sus hogares y transitar en la vía pública, ya sea caminando o en transporte público, lo que ocasiona que el riesgo de vivir alguna situación de violencia en las calles esté presente.

“Todo tipo de violencia es reprobable. Pero en esta época, que ya de por sí es difícil, si necesitamos salir a la calle lo mínimo que merecemos es hacerlo tranquilas. Toda mujer tiene derecho a transitar libremente y sin riesgo por las calles de la ciudad, por eso es de vital importancia que si somos testigos de cualquier tipo de agresión denunciemos y pidamos ayuda, pues, además de salvar la integridad de una mujer, evitamos que el agresor haga lo mismo con otras”, puntualizó.

Aclaró que pedir a la gente que intervenga ante algún caso de violencia que atestigüen, no significa que deben pelear o generar una situación aún más violenta, sino que hagan lo correcto denunciando o pidiendo ayuda policial inmediata.

“Recordemos que la indiferencia también representa una forma de violencia, así vamos por la calle, en el transporte, o en cualquier lugar público, aunque no conozcamos directamente a la víctima lo que podemos hacer es llamar de inmediato a la policía y, en caso de conocerla, es vital ofrecerle nuestro apoyo hasta el final”, reiteró.

Externó que es indignante comprobar que en muchas ocasiones, cuando hay una persona en riesgo, en medio de una situación de agresiones, en lugar de ayudar a quien está siendo violentada, las personas se detienen pero a grabar la situación y a subirla en redes sociales, en lugar de poner un alto real y apoyar a la víctima, “esto no es normal, esto no ayuda; normalizar la violencia contra las mujeres, exponerla en lugar de frenarla, jamás será lo correcto”, recalcó.

Saldaña López pidió a los medios de comunicación se solidaricen con esta causa e informen con perspectiva de género para no revictimizar a las mujeres que han vivido situaciones violentas y recordó que el ISM ha brindado capacitaciones a comunicadores de distintos municipios en este tema.

Finalmente, destacó la importancia de descargar la Aplicación Mujeres Seguras y llamar al 9-1-1 en caso de cualquier emergencia personal o de ser testigo de situaciones violentas, así como crear redes de confianza con familiares, amistades y vecinos.