Se disparan contagios de Covid-19, se confirman 58 nuevos casos y tres defunciones

* Registra Sonora un acumulado de 744 casos y 58 defunciones

* Hermosillo tiene 227 casos confirmados y es el municipio con mayor incidencia con un 31% del total.

Hermosillo, Sonora, mayo 13 del 2020. En la Secretaría de Salud estamos listos para hacer frente a lo más difícil de la pandemia, pero por más listos que tengamos los hospitales y equipados que estén los médicos y todo el personal de salud, si hay gente en las calles sin causa justificada, los contagios se van a multiplicar, expresó el secretario de Salud al confirmar tres fallecimientos y 58 nuevos casos por Covid-19 en la entidad.

“Sabíamos desde un principio que esto pasaría, así lo señalaron las proyecciones estadísticas de los científicos y expertos sonorenses; justamente por haber tomado las medidas a tiempo, por haber convocado al confinamiento antes que nadie y por quienes asumieron su responsabilidad quedándose en casa, es que estamos enfrentando esta etapa crítica en mejores condiciones que en otros estados del país”, expresó.

Clausen Iberri, luego de ofrecer su solidaridad y condolencias a familiares de las tres personas que fallecieron, informó que con estas tres defunciones se acumulan 58 en Sonora y con los 58 casos confirmados de Covid-19 se acumulan 744 casos.

La primera defunción, explicó, ocurrió en una mujer de 77 años, residente de Cajeme, derechohabiente del IMSS, la segunda muerte sucedió en otra mujer de 77 años, residente de San Luis Río Colorado quien padecía diabetes e hipertensión y era derechohabiente del IMSS y el tercer fallecimiento ocurrió en un hombre de 60 años, residente de San Luis Río Colorado, tenía diabetes e hipertensión, era derechohabiente del IMSS.

Los 58 nuevos casos ocurrieron en: 34 hombres y 24 mujeres entre 1 y 86 años residentes de los municipios de: Hermosillo 17; Nogales 16; San Luis Río Colorado 13; Cajeme 6; Agua Prieta y Cananea 2 cada uno; Caborca y Guaymas 1 cada uno, ninguno de ellos viajó fuera del estado, lo que confirma la actividad local de la epidemia.

Se confirmó Covid-19 en una niña de 1 año, hija de un caso confirmado el 5 de mayo, quien se recupera favorablemente en su domicilio en Agua Prieta; con este se acumulan 11 casos pediátricos identificados y adicionalmente, dijo, hay un brote en una empresa de alimentos que involucra 7 personas al momento, por lo que se lleva a cabo una investigación epidemiológica para identificar casos adicionales.

Clausen Iberri explicó que para atender a personas con sospecha de coronavirus, que no cuentan con ningún servicio médico se instalaron 12 Unidades Centinela Covid-19 en Hermosillo, Cajeme, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Guaymas, Navojoa, Huatabampo, Caborca y San Luis Río Colorado; y próximamente se abrirán cuatro más en la Comisaría Miguel Alemán, Cananea, Agua Prieta y Álamos.

También se habilitó un Centro de Atención Covid y un Centro Operativo de Vigilancia Epidemiológica en el CRIT Sonora y, en caso de ser necesario, se acondicionarán espacios deportivos como centros para la recepción de pacientes contagiados.

Agregó que en dos meses la Secretaría de Salud incrementó su capacidad de atender a pacientes en crisis respiratoria, aumentando el número de ventiladores disponibles para enfrentar la pandemia; se aumentó el número de camas en los hospitales del Sistema Estatal de Salud y se contrataron a más doctores, enfermeras y personal de apoyo.

“Desde el día uno no hemos dejado de trabajar y de programar anticipadamente las acciones para enfrentar lo más duro de la pandemia, no nos hemos quedado de brazos cruzados, al contrario, estamos listos para protegerte; sé que lo que hagamos en la Secretaría de Salud, por más bien que se haga, solo es la mitad de la ecuación, la otra mitad, la que más necesitamos para contener al coronavirus, eres tú”, aseguró.

Covid-19 en Sonora

744 casos confirmados y 58 defunciones

Defunciones 13 de mayo

Total: 3

Cajeme: 1

San Luis Río Colorado: 2

Mujeres: 2

Hombres: 1

Institución Médica

Imss: 3

Casos confirmados 13 de mayo

Total: 58

Hermosillo: 17

Nogales: 16

San Luis Río Colorado: 13

Cajeme: 6

Agua Prieta: 2

Cananea: 2

Caborca: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 24

Hombres: 34

Institución Médica

IMSS: 26

Secretaría de Salud: 17

Sedena: 12

Isssteson: 3

Acumulados

Defunciones: 58 (Mujeres: 33, Hombres: 25)

San Luis Río Colorado: 23

Hermosillo: 6

Cajeme: 6

Nogales: 5

Caborca: 3

Huatabampo: 3

Magdalena: 3

Sáric: 2

Guaymas: 2

Opodepe: 1

Ímuris: 1

Santa Ana: 1

Altar: 1

Navojoa: 1

Institución Médica

IMSS: 30

Secretaría de Salud: 18

Isssteson: 8

Issste: 1

Sedena: 1

Casos confirmados: 744

Hermosillo 227, municipio con mayor incidencia con un 31% del total.

San Luis Río Colorado, 219; 29%.

Cajeme: 84

Nogales: 72

Caborca: 27

Navojoa: 23

Guaymas: 23

Huatabampo: 18

Agua Prieta: 13

Cananea: 12

Etchojoa: 6

Magdalena: 4

Sáric: 4

Opodepe: 2

Puerto Peñasco: 2

Altar: 2

Gral. Plutarco Elías Calles: 1

Ímuris: 1

Villa Pesqueira: 1

Cumpas: 1

Santa Ana: 1

Nacozari de García: 1

Institución Médica

Secretaría de Salud: 370

IMSS: 196

Sedena: 95

Isssteson: 70

Issste: 11

Semar: 2

Casos estudiados: 2289

Descartados: 1545

Dados de alta: 92

Cuadro leve: 527

Hospitalizados: 67

Graves: 49