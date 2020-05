Tiene Hermosillo el mayor número de casos de Covid-19

Compartir ! tweet





* Continúa la aceleración de contagios que en la última semana se ha duplicado

* Piden a población quedarse en casa estas últimas dos semanas para evitar más contagios

Hermosillo, Sonora, mayo 13 del 2020. De los 686 casos confirmados con Covid-19 en Sonora hasta este martes, aproximadamente la mitad ocurrieron durante la última semana, lo que evidencia la aceleración de la morbilidad, desplazamiento y el contagio de esta enfermedad, informó Gerardo Álvarez Hernández.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, acompañado de Clemente Baltierra Ochoa, director general de Hospitales de la Secretaría de Salud, informó también en la última semana ocurrió la tercera parte de las defunciones, lo que debe ser una señal de alerta para los sonorenses.

Como ya se había previsto, expresó, Hermosillo rebasó a San Luis Río Colorado en números de casos, y se ubica en primer lugar con 210 casos positivos de Covid-19.

“Es un llamado de atención para la facilidad con que Covid se dispersa por grandes núcleos urbanos, evidentemente algunos argumentarán que es porque tenemos una mayor densidad poblacional y es correcto, pero también esto implica que hay una mayor facilidad de contagio y una mayor velocidad de transmisión entre mayor cantidad de población haya”, explicó.

Álvarez Hernández comentó que el mensaje que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha dado y que el Consejo Estatal de Salud ha establecido, respaldado por académicos de diversas instituciones, es que es fundamental garantizar que el 75 por ciento de la población en estas dos semanas se protejan para no exponerlos al riesgo de contagio.

“Hago este paréntesis porque en general se ha asumido de una forma imprecisa que saldremos todos el día 18 de mayo sin ningún problema y esto no es así; si se garantiza que 75 por ciento de la población permanece protegida, entonces de forma gradual y progresiva, irá saliendo pequeñas canastas de la población que se van a ir incorporando a las actividades cotidianas”, reiteró.

Una vez que las autoridades federales y estatales hagan la indicación, se reactivarán las actividades de manera gradual, cumpliendo con cuotas de población que estuvo protegida en su casa, entonces se podrán incorporar de manera cuidadosa y siempre y cuando la transmisión comunitaria no sea de alto riesgo.

“Hemos hecho mucho esfuerzo para tener un porcentaje de la población protegida, no se puede dilapidar pensando que todos vamos a salir en un desfile, hacer una fiesta, o tener reuniones sociales, no es posible, la transmisión de la epidemia no lo permitiría, especialmente en los núcleos urbanos”, manifestó.

Clemente Baltierra Ochoa, director general de Hospitales de la Secretaría de Salud, detalló que se ha trabajado desde el principio de la pandemia en un Plan de Reconversión Hospitalaria, en los que 16 hospitales se adaptaron a este plan, se cuenta con mil 38 camas y disponibilidad de 581 en la fase uno y dos de reconversión, actualmente, estas camas se encuentran con los protocolos adecuados.

“No podemos convertir al 100 por ciento todos los hospitales, recordemos que seguimos atendiendo usuarios, sigue habiendo accidentes, fracturas, y ese tipo de pacientes sigue acudiendo a nuestras instituciones; el plan de conversión, es la capacidad que tenemos para poder dividir nuestras unidades y tener la oportunidad de atender a estos pacientes”, explicó.

De manera oficial, y para que la gente tome conciencia de lo que se puede presentar, dijo, en Sonora, la Secretaría de Salud solo contaba con 39 camas de terapia intensiva como lo marca la normatividad, es decir, con un ventilador, monitor, con todos los insumos que se requieren, sin embargo, con base al Plan de Reconversión, se cuenta con más de 500 camas para la atención en casos de Covid-19 en los 16 hospitales.

Por otra parte, explicó que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la gobernadora Pavlovich en la adquisición de equipo médico; se contaba con 138 ventiladores, los cuales no todos eran para casos Covid-19, pues ya hay otros pacientes con otros padecimientos que lo requieren, por lo que se han adquirido un mayor número y se contará con 307.

“No queremos que estos 307 ventiladores se utilicen, la pregunta probablemente, ¿nos van a alcanzar o nos van a sobrar?, pues realmente eso depende del gran esfuerzo o la ayuda que nos tiene que hacer la población quedándose en casa”, manifestó.